Európa technológiai cégei levelet küldtek Brüsszelnek

Európa legnagyobb technológiai vállalatai nyílt levélben fordultak a ciklus kezdetével frissen alakuló Európai Bizottsághoz, melyet szerkesztőségünkhöz is eljuttattak.

Az EU Tech Alliance (EU TA) elnevezésű szövetség, azaz európai digitális ipart képviselő vezető piaci szervezet tagjai nyílt levélben fordultak az új Európai Bizottsághoz. A többek között a Spotify (Svédország), a Booking.com (Hollandia), a cDiscount (Franciaország), az Allegro (Lengyelország) és az eMAG (Románia) által jegyzett levélben a cégek felhívják a szabályozó testület figyelmét, hogy az alapos egyeztetés és koordináció nélküli törvénykezés a kontinens egészét negatívan érintheti, jelentős hátrányt okozva minden Európából induló gazdasági szereplőnek amerikai és ázsiai versenytársaikkal szemben.

„Az IVSZ kimutatásai alapján az ICT ágazat Magyarországon jelenleg is a teljes GDP 12 százalékát adja, magasan kiemelkedve ezzel a jelentős hozzáadott értékű ágazatok közül. Mivel az iparágban továbbra is hatalmas potenciál rejlik, jelentős növekedésre számítunk a következő években. Az európai versenyképesség fenntartása mellett a kelet és kelet-közép európai uniós tagállamok felzárkózása miatt is kiemelten fontos, hogy kiszámítható és a cégek számára is támogató szabályozás legyen érvényben az Európai Bizottság jelenlegi öt éves ciklusában is.” – emelte ki Várkonyi Balázs, az eMAG és Extreme Digital fúziójából tavaly létrejött vállalat ügyvezetője.