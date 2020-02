Így él a világ leggazdagabb embere: erre költi a milliárdjait

Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere a héten 165 millió dollárért vásárolt meg egy kalifornaiai villát. Az Amazon alapítójának van miből költekezni, hiszen több mint 100 milliárd dolláros vagyona van a becslések szerint. Ebből több ingatlanra, befektetésekre, jótékonykodésra és tudományos projektek finanszírozására is futja. Bemutatjuk, hogy mi mindenre költi milliárdjait az üzletember.

Jeff Bezos napjaink leggazdagabb embere, jelenleg a becslések szerint 132 milliárd dollárra rúghat a vagyona. Számára 88 ezer dollárt elkölteni olyan, mint amikor egy átlag amerikai 1 dollárt költ el - számolta ki a Business Insider.

Az Amazon-sztori

Jeff Bezos elsősorban az Amazonból gazdagodott meg. 1994-ben alapította a vállalatot és még ma is az online kiskereskedelmi óriás legnagyobb tulajdonosa és vezérigazgatója, 16 százalékos tulajdonrésszel.

A ház, amelynek garázsából elindult az Amazon, forrás: Nikki Kahn/The Washington Post via Getty Images

Az Amazon árfolyamának emelkedésével együtt gyarapodott Bezos vagyona, az 1997-es tőzsdére lépés óta pedig jelentős árfolyamemelkedés volt: ha a részvényfeldarabolásoktól megtisztítjuk a számokat, 97 000 százalékot emelkedett a papír.

A részvények szárnyalása mögött egy impresszív növekedési sztori áll, az Amazon mostanra számos iparágba beférkőzött akvizíciókkal és beruházásokkal. A könyvkereskedőként indult vállalat 2009-ben megvett egy cipőket árusító online kiskereskedelmi céget, a Zappost 1,2 milliárd dollárért. 2017-ben 13,7 milliárd dollárért felvásárolta a Whole Foods üzletláncot, amellyel 18 százalékos részesedést szerzett az online élelmiszer kiskereskedelmi szegmensben. 2018 februárjában pedig bejelentette az Amazon Web Services cloud szolgáltatását, ami mostanra a cég legfőbb profit drivere lett.

Az Amazon lengyelországi raktára, forrás: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Mire költi milliárdjait Jeff Bezos?

Az Amazon alapítója a héten bejelentette, hogy megveszi Kalifornia legdrágább házát 165 millió dollárért, ennek alkalmából a Business Insider összegyűjtötte, hogy mi mindenre költi milliárdjait Bezos.

Nem meglepő módon több ingatlanja van a világ leggazdagabb emberének:

Washington államban, Medina városában van egy 25 millió dollárt érő háza, Bill Gates, a világ második leggazdagabb emberének szomszédságában

Az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban egy 23 millió dolláros villa van a tulajdonában

A nevén van még egy 25 millió dollárt érő villa Beverly Hills városában

És három lakással rendelkezik New Yorkban, összesen 17 millió dollár értékben

Ezeken kívül a tulajdonában van egy 30 000 holdas telek a texasi Van Horn városánál, amit az űrtechnikai cége, a Blue Origin használ bázisként.

Jeff Bezos legújabb, 165 millió dolláros kaliforniai villájának bejárata, forrás: RB/Bauer-Griffin/GC Images

Természetesen magángépe is van Jeff Bezosnak, egy 65 millió dolláros Gulfstream repülőgéppel utazgat.

Egy Gulfstream G650ER repülőgép, forrás: Jaber Abdulkhaleg/Anadolu Agency/Getty Images

Vagyonából jut jótékonykodásra is, jelentős összegeket adományozott egy szervezetnek, a Mary’s PLace-nek, amely Seattle hajléktalanjait támogatja.

A rászorulók megsegítése mellett tudományos projektekben is szívesen részt vesz. 2013-ban finanszírozott egy expedíciót, ami az Apollo 12 rakéta hajtóműveit hivatott kiemelni az Atlanti-Óceán mélyéről. Jeff Bezos kérésére a NASA a Seattle-i repülési múzeumnak ajándékozta a hajtóművet. 2018 elején pedig 42 millió dollárt adott arra a Nevada hegységben felépítésre kerülő óriás mechanikus órára, ami elvileg 10 000 évig képes működni emberi közreműködés nélkül. A Long Now alapítvány projektjeként elkészülő óra a hosszútávú gondolkozást szimbolizálja.

Jeff Bezos, a befektető

Az Amazon alapítója kockázati tőkés befektetőként is sikeres, alapított egy külön céget is erre a célra, ami a Bezos Expeditions nevet kapta. Ezen kívül Jeff Bezos saját maga, személyesen is eszközölt befektetéseket ígéretes startupokba, vásárolt például részesedést a Google-ben, az Uberben és az Airbnb-ben. Saját lapja is van, 2013-ban megvette a The Washington Postot 250 millió dollárért.

Jeff Bezos egyik legígéretesebb „pénznyelője” a Blue Origin űrtechnikai cége. Rakétája, a New Sheppard számos sikeres repülési teszten van túl és most a vállalat egy nagyobb rakéta fejlesztésén dolgozik, ami a New Glenn nevet kapta. A milliárdos évente továbbad 1 milliárd dollárnyi Amazon-részvényén, a befolyó összegből finanszírozza a Blue Origint. Álma az űrturizmus felfuttatása és a naprendszer kolonizálása, a tervei között szerepel, hogy vagyonát a világűr felfedezésére fordítja. Hisz benne, hogy ez a legfontosabb munkája az emberi civilizáció számára.

Jeff Bezos bemutatja a Blue Origin rakétáját, forrás: Red Huber/Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images

Címlapkép: Pradeep Gaur/Mint via Getty Images