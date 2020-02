A harmadik napja esnek az amerikai tőzsdék

Nem fogja tudni tartani első negyedéves bevételcélját az Apple-jelentette be a társaság. Az ok a koronavírus, ami a kínai beszállítók miatt a gyártási kapacitásokat visszaveti, valamint az értékesítések is csökkenek az üzletek bezárása és a rövidített nyitvatartási idő következtében. A hírre az Apple árfolyama 2 százalékot esett a mai kereskedésben, de rávilágított arra, hogy a koronavírusnak lesz hatása a gazdasági növekedésre és a vállalati profitokra, nem csak Kínában.

Emiatt pedig eladói nyomás bontakozott ki kedden az amerikai tőzsdéken, a Dow 210 pontos mínuszban tartózkodik, ami 0,7 százalékos esésnek felel meg, az S&P 500 0,4 százalékot, a Nasdaq 0,1 százalékot esett. Ezzel már a harmadik napja esnek az amerikai indexek.

Az Apple amerikai beszállítói is esnek a mai kereskedésben, a Skyworks Solutions árfolyama 1,8 százalékot, a Xilinx és a Qorvo pedig 0,9, illetve 2,5 százalékkal került lejjebb.