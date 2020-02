Bill Gates Porschét vett Tesla helyett, Elon Musk csalódott

Tesla helyett elektromos Porsche Taycant vásárolt a világ második leggazdagabb embere, Bill Gates. A hírt követően Elon Musk nem túl hízelgően nyilatkozott a Microsoft alapítójáról.

Nem tűnik úgy, hogy Elon Musk Bill Gates nagy rajongója lenne,

a beszélgetéseink kiábrándítóak voltak

– posztolta ki a Tesla alapítója Twitteren. Mindezt azután, hogy Bill Gates egy interjúban elmondta, hogy egy Porsche Taycant vásárolt első elektromos autójának.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon (Musk) February 18, 2020

Az interjúban a klímaváltozás ellen tett lépéseiről kérdezték Bill Gates-t, a Teslát és az elektromos autókat említve. A milliárdos elmondta, hogy az elektromos autók kínálata még mindig elmarad a benzines autókétól, de hozzátette, hogy a személyautók területén nagyon biztatóak a trendek. És ha egy vállalatot meg kell nevezni, ami ebben segített, az a Tesla – tette hozzá.

Ennek ellenére Bill Gates magának nem vett még Teslát, egy elektromos Porsche Taycanja van – mondta el.

Drága, de nagyon jó. Ez az első elektromos autóm és nagyon szeretem

– nyilatkozta.

A Volkswagen-csoport alá tartozó Porsche Taycan Turbo listaára 150 900 dollár az Egyesült Államokban, a Turbo S változatért 185 000 dollárt kell fizetni. Tesla is a felső kategóriás elektromos autók közé tartozik, de egy belépő szintű Model 3-at már 39 490 dollárért meg lehet vásárolni.

Elon Musk a Twitteren reagált Bill Gates nyilatkozatára, egy Twitter-felhasználó kérdésére válaszolva, hogy a Microsoft alapítója miért vett egy Taycant Tesla helyett.

Nem ez volt az első eset, hogy Elon Musk kikelt egy technológiai guru ellen, amikor Mark Zuckerberg három évvel ezelőtt optimista véleményének adott hangot a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, Musk rásütötte, hogy limitált ismeretekkel rendelkezik csak a területről.

(CNBC)

Címlapkép: Mike Cohen/Getty Images for The New York Times