Jönnek az újfajta lakásbiztosítások, megvan az első pályázó

Az MNB 2019. november 20-án jelentette be, hogy bevezeti a lakásbiztosítások esetében is a fogyasztóbarát minősítési rendszert. Pályázat benyújtásra legelőször 2020. január 10-én volt lehetőség, és az Union élt is ezzel a lehetőséggel – adta hírül a biztosító.

A biztosító szerint a jelenleg értékesített lakásbiztosítási termékei választ adnak az ügyféligényekre, rugalmasak és magas színvonalú szolgáltatást kínálnak, ugyanakkor úgy látják, hogy az MFO fontos újabb „szín” lehet a biztosító termékpalettáján, hiszen az ügyfelek számára könnyen összehasonlítható, egységes, szigorú keretrendszer mentén kialakított termék. A minősítési folyamat még nem zárult le.

Az MNB célja a minősítés bevezetésével az, hogy az ügyfelek átláthatóbb, egyszerűbb, rugalmasabb lakásbiztosításokat köthessenek, és ezáltal erősödjön az elmúlt évtizedekben alacsony kárhányaddal működő piaci szegmensben a verseny. Nagyságrendileg évi 100 milliárdos díjbevétele származik manapság a lakásbiztosításokból a magyar biztosítóknak, ez most átlagos szinten 36 ezer forintos díjat jelent biztosításonként.

MINDEN NAPTÁRI NEGYEDÉV VÉGÉRE 30 NAPOS FELMONDÁSI HATÁRIDŐVEL FELMONDHATÓ, LEGFELJEBB 10 MUNKANAPON BELÜLI (100 EZER FORINT ALATTI KÁROK ESETÉN 5 MUNKANAPON BELÜLI) KÁRRENDEZÉST LEHETŐVÉ TEVŐ TERMÉKEKRŐL LESZ SZÓ 1. SZTENDERD ALAPCSOMAGGAL, 2. ELNEVEZÉSÜKBEN SZTENDERD KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEKKEL ÉS EGYEDI, 3. ELNEVEZÉSÉBEN ÉS TARTALMÁBAN NEM SZTENDERD KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETEKKEL.

A biztosítók január 10-e óta nyújthatják be a pályázati kiírásban meghatározott minősítés megszerzésére vonatkozó pályázatukat, azzal, hogy a termékjellemzőknek a pályázat benyújtása időpontjában hatályos Általános Szerződési feltételeknek kell megfelelni, kivéve, ha a pályázati kiírás másként rendelkezik.

Úgy tudjuk, több biztosító is készül minősített otthonbiztosítási termék megjelentetésével, így a piac négy legnagyobb szereplője, az Aegon, az Allianz, a Generali és a Groupama is foglalkozik a kérdéssel. Ugyanakkor piaci forrásaink szerint a minősítés adminisztrációs bonyodalmakat és árazási problémákat is felvet, ezért a termékek bevezetése a többség számára néhány hétnél hosszabb előkészítést igényel. Nem is biztos, hogy a legnagyobb biztosítók közül mindegyik pályázik a minősítésre.