Micsoda izgalmak, új csúcson az amerikai tőzsdék

Megállíthatatlanul emelkednek az amerikai tőzsdék, az S&P és a Nasdaq ismét új csúcson áll.

Az elmúlt hónapokban szinte minden héten volt néhány nap, amikor leírhattuk, hogy új történelmi csúcsra emelkedtek az amerikai tőzsdék. Most is így van ez, ma éppen az S&P 500 és a Nasdaq van új csúcson, a Dow Jones az elmúlt három nap esésével valamelyest távolabb került a rekordszinttől, de itt is csak 0,6 százalékról beszélünk, ennyi hiányzik az új rekordhoz.

A vezető amerikai részvényindexek értéke ma 0,5-1 százalékkal került feljebb, ami részben annak tudható be, hogy a befektetők újabb kínai gazdaságélénkítő lépésekre számítanak, ráadásul a koronavírus terjedése is lassult valamelyest az elmúlt két napban.

Elsősorban a kínai hírekre érzékenyebben reagáló szektorok vállalatainak részvényárfolyama emelkedett ma nagyot, az emelkedést a technológiai szektor vállalatai vezetik, miközben a defenzívebb szektorok, így a közműcégek és az ingatlanvállalatok részvényei alulteljesítenek. A tech szektort az Apple is húzza, a vállalat részvényárfolyama nagyot esett tegnap, miután a vállalat a koronavírus negatív hatásaira figyelmeztetett, most pedig megérkeztek a vevők, de az is pozitívan hatott, hogy az Nvidiára vételi elemzői ajánlás érkezett, amire közel 5 százalékot ralizott az árfolyam.

