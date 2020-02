Egykor meg akarta menteni a Malévot, most őt mentik - Itt a koronavírus első áldozata

A koronavírus „áldozata” lehet az egyik legagresszívabb kínai befektetési cég, a HNA Group, amely korábban olyan nagy nevekben rendelkezett részesedéssel, mint a Deutsche Bank, vagy a Hilton Worldwide. A tervek szerint a kínai állam átveheti az irányítást az eladósodott cégcsoport felett és eladhatja a légitársaságait, amelyekre elsőként mért csapást a járvány. A vállalat egykor érdeklődött a Malév iránt is.

A dél-kínai Hajnan tartomány kormányzata átvenné az irányítást a HNA Group felett, majd a tervek szerint eladná a légitársaságait, hogy elkerülje a csődöt az eladósodott vállalat. Az értesülést megszellőztető Bloomberg megkereste a céget az ügyben, de egyelőre nem reagáltak a hírekre.

A HNA Group számos kínai légitársaságban rendelkezik részesedéssel, például a Hainan Airlinesban, amely a legnagyobb magánkézben lévő kínai légitársaság. A vállalat egy időben érdeklődött a Malév iránt is, azzal a céllal, hogy európai érdekeltséget szerezzen, de végül letettek róla, pedig 2011-ben sokan a magyar légitársaság megmentőjét látták benne. (Ezt követően nem sokkal csődbe ment a Malév, 2012 elején.)

A HNA Group egykor az egyik legagresszívabb befektetési cég volt Kínában, mintegy 50 milliárd dollárt költött arra, hogy részesedések felvásárlásával felépítse vállalatbirodalmát. Többek között a Deutsche Bankban és a Hilton Worldwide-ban is volt tulajdonrésze. Az utóbbi években úgy döntött a társaság, hogy a légiközlekedésre és a turizmusra fókuszál és elkezdte eladogatni a többi részesedését, különösen miután szabályozó hatóságok támadni kezdték Kínában és külföldön is.

A vállalat már a koronavírus kitörése előtt is komoly likviditási problémákkal küzdött, tavaly decemberben a cég elnöke, Chen Feng arról számolt be, hogy szűkös a cash flow, ami miatt előfordult, hogy késleltetni kellett a dolgozók fizetését.

De akkor még azt ígérte a cégvezetés, hogy idén megoldódnak a pénzügyi gondok. Most azonban a koronavírus megjelenése beleszólhat ebbe, a járvány ugyanis a légitársaságokat és a turizmust üti meg elsőként. Eddig több ezer járat törlésére kényszerültek a kínai légitársaságok, akik azzal igyekeznek mérsékelni a veszteségeket, hogy a külföldi pilótákat fizetés nélküli szabadságra küldik. Voltak már elbocsátások is, a Hong Kong Airlines például (amelyben a HNA is rendelkezik részesedéssel) 400 fős leépítést jelentett be.

Az állami mentőakcióval kapcsolatos pletykának örülnek a befektetők, a Hainan Airlines árfolyama 10 százalékot ugrott a ma reggeli kereskedésben.

A Hainan Airlines árfolyamának alakulása

Címlapkép: Gavriil Grigorov\TASS via Getty Images