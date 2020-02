Forradalom zajlik: fel sem ismered majd, amit az internetről rendeltél

Egyre több minden mutat arrafelé, hogy a mostani csomagolási irányzatok nem találkoznak a cégek, fogyasztók és a szélesebb környezet megváltozott elvárásaival. A fogyasztókat zavarják a nehezen kezelhető és nem újrahasznosítható csomagolások, a csomagolási hulladék ráadásul jelentős környezeti kihívást jelent. Szerencsére naponta jönnek ki a cégek az újabb és újabb csomagolási megoldásokkal, az okoscsomagolás egy teljesen új szintjének kapujában vagyunk. A DHL elemzéséből szemezgettünk az érdekesebb irányzatok és példák közül.

Az ellátási láncot érintő kihívások és a logisztikai piacot felforgató IT-fejlesztések is központi témák lesznek a Portfolio április 29-ei Smart Logistics konferenciáján. Most még kedvezményesen jelentkezhetsz! Részletek itt:

Egyre több minden mutat arrafelé, hogy a mostani csomagolási irányzatok nem találkoznak a cégek, fogyasztók és a szélesebb környezet megváltozott elvárásaival. Az egyre gyorsuló és komplexebb logisztikai folyamatok (különösen azok, amelyek az e-kereskedelem és a többcsatornás lakossági kiszolgálás által vezéreltek) felfelé hajtják a csomagolási költségeket és egyenlőtlenségeket okoznak az ellátási láncban. A cégek azt szeretnék elérni, hogy termékeik csomagolása pozitív színben mutassa őket, a fogyasztókat viszont zavarják a nehezen kezelhető és nem újrahasznosítható csomagolások. A csomagolási hulladék ráadásul jelentős környezeti kihívást jelent.

A DHL friss elemzése szerint az elmúlt évtizedben jelentős növekedést tudhat maga mögött a globális csomagolóipar, köszönhetően részben az éves szinten 25%-os növekedést mutató, határon átnyúló e-kereskedelemnek és a középosztálybeliek vagyonosodásának.

2018-ban a globális csomagolóipar értéke több 886 milliárd dollárt tett ki („elfogyasztott” csomagolások értéke világszerte), a legnagyobb fogyasztója a csomagolásoknak az ázsiai és csendes-óceáni térség 44%-kal, ezt követte Észak-Amerika 23%-kal, majd Európa 19%-kal. Az elemzés szerint ezek a számok és arányok nem sokáig maradnak így, ugyanis a csomagolások iránti kereslet Ázsiában és Afrikában 4,5%-kal emelkedhet évente, míg Észak-Amerikában és Európában csupán 1%-kal.

Forrás: DHL

A logisztikai szektorra vonatkozóan az alábbi főbb területeken hozhat változást a csomagolóipari forradalom:

Csomagolásoptimalizálás

Iparági szinten jelentős kihívást jelent a csomagolás optimalizálása, egy konténernek például átlagosan 24%-a üres, egyes e-kereskedelmi kategóriákban a csomagok 40%-a levegővel teli. Bár a probléma jelentős, ennek megoldása nem könnyű feladat egy olyan világban, ahol minden áru más és más, a csomagolást végzőknek és a raktárakban dolgozóknak pedig csak perceik vannak megtervezni egy-egy csomagolási folyamatot. Emiatt van az, hogy a cégek egyre nagyobb mértékben hagyatkoznak adatépítésre és elemzésekre a csomagolási folyamatok optimalizálásában – írja az elemzés.

Csakhogy egy teljesen adatvezérelt csomagolási folyamatot kialakítani egyáltalán nem könnyű, elsősorban amiatt, hogy a termékek és azok paraméterei állandóan változnak. Különösen igaz ez a divatiparra, de még az autóipar is ilyen terület (bár itt az új modellek általában nem futószalagon jönnek, de minden ilyen modell ezernyi új autóalkatrészt igényelhet). Vannak azért már olyan cégek a piacon, amelyek igyekeznek hatékonnyá tenni a csomagolási folyamatot. Ilyen a Metrilus, amely egy kamerarendszer és hozzá kapcsolódó szoftver segítségével egy termék dimenzióit egészen 5 milliméteres nagyságig képes feltérképezni. A rendszer képes tehát egy termék méretét, súlyát is meghatározni, ez pedig nagy segítség lehet a raktárakban dolgozó szakemberek számára is az áruk csomagolásának és szállításának tervezésénél.

Forrás:metrixfreight.de

Csomagolásautomatizálás

Azzal, hogy egyre nő a fogyasztási és vásárlási kedv a világon, egyre öregszik a dolgozói állomány és egyre nehezebb jól képzett munkaerőt találni és megtartani, a csomagolóipar is egyre inkább az automatizáció felé fordul. Különösen nagy kényszer ez az e-kereskedelem területén, ahol a kiscsomag-rendelések elképesztő méreteket öltenek, ezen a területen a csomagolások optimalizálása és automatizálása kulcsfontosságú.

Mindemellett nagy a hangsúly a csalások és hamisítások felismerésén is, sok cég ehhez mesterséges intelligenciát használ már, az olyan biztonsági elemek, mint a chipek, speciális kódok mellett ma már vannak olyan alkalmazások is, amelyek egy-egy terméknek egyedi digitális ujjlenyomatot adnak, ezt pedig könnyen lehet ellenőrizni akár egy mobilalkalmazással is. Ilyeneket készít például a Veracity Protocol.

Forrás:velacityprotocol.org

Újrahasznosítható csomagolóanyagok

A fenntartható csomagolás ma már kulcskérdéssé vált a fogyasztók szemében, csakhogy a logisztikai iparág a csomagolási folyamatban rengeteg műanyagot használ, például a raklapokon lévő áruk védelme érdekében. Vannak azért már érdemi alternatívák is a piacon. Ilyen például a szálerősítésű csomagoló fólia, de vannak már víz alapú kötőelemek is, amelyek fóliák használata nélkül is képesek a raklapokon tartani a kartondobozokat.

Smart Logistics 2020 Az ellátási láncot érintő kihívások és a logisztikai piacot felforgató IT-fejlesztések is központi témák lesznek a Portfolio április 29-ei Smart Logistics konferenciáján. Most még kedvezményesen jelentkezhetsz! Részletek itt:

Mindemellett ott van még a rohamos ütemben terjedő online bolti ételvásárlás. Az USA-ban a bolti vásárlók fele ma már online vásárol, különösen nagy az arányuk az ezredfordulós fiatalok körében. A várakozások szerint az amerikai bolti költések 20%-a az online térre helyeződik át 2025-re, ezzel egy 100 milliárd dolláros piacot létrehozva. A bolti áru piacán a csomagolás azért is kiemelkedő jelentőségű, mert lehetővé kell tenni a gyors szállítást, a fagyasztott és hűtött árukhoz pedig sok esetben speciális autók/kamionok kellenek. Vannak olyan résztvevők a piacon, akik a hőmérséklet-érzékeny árukra fejlesztettek ki újrahasznosítható és optimális hőmérsékletet biztosító csomagolóanyagot.

Okoscsomagolás

Azzal, hogy egyre nő az IoT technológiák jelenléte a logisztikai piacon, jogosan vetődik fel a kérdés, hogy mikor lesz minden csomag okoscsomag. Vannak persze már olyan csomagolások, amelyek érzékelni tudják a hőmérsékletet vagy páratartalmat, de ezeket elsősorban a nagyobb értékű áruknál használják.

Az ilyen típusú technológiák költsége ugyanakkor egyre csökken: egy ipari IoT szenzor átlagos ára 2004 óta kétharmadával csökkent, ez pedig lehetőséged ad arra, hogy az ilyen technológiák minél szélesebb körben elterjedhessenek.

Forrás: DHL

Ahhoz, hogy az okoscsomagolások árát lejjebb lehessen vinni, egy fontos, ámde drága alkotóelemet kell kiiktatni a rendszerből: ez az elem. A Wiliot például olyan elem nélküli Bluetooth chipeket gyárt, amelyek a környezetben lévő elektromágneses sugárzásból nyerik a szükséges energiát. Azzal, hogy az okoscsomagolásokkal kapcsolatos technológiák egyre fejlődnek, hamarosan már az IoP (a csomagok internete) lesz az új szint a logisztikában.

Forrás: wiliot.com

Címlapkép forrása: Han Suyuan/CHINA NEWS SERVICE/Visual China Group via Getty Images