Nem tudsz koncentrálni, mert folyton zavarnak munka közben? Itt a megoldás!

1. A zavaró üzenetek

„Kétféle problémám van: a sürgős és a fontos. A sürgős nem fontos, a fontos sosem sürgős” – idézi a Harward Business Review Eisenhower elnök szavait. Azt javasolják, hogy ahelyett, hogy minden e-mailt és üzenetet azonnal megnézünk és megválaszolunk, keressünk olyan időpontokat a munkanapunk során, melyeket a levelek olvasásával és megválaszolásával töltünk.

Vannak még olyan appok is, mint a Blocksite vagy a Freedom, amelyek csak bizonyos időközönként engednek hozzáférést a választott weboldalakhoz. Szintén célszerű lehet kikapcsolni a push-üzeneteket is vagy bekapcsolni a repülőgép-üzemmódot eszközeinken.

Ha már mindenképpen e-maillel kell foglalkoznunk, célszerű az e-mailünket úgy megfogalmazni, hogy a rá küldött válasz minden kérdésünkre választ adjon, és ne kelljen több, újabb, fölösleges kört futunk. Legyünk nyugodtan határozottak és kérjünk konkrét információnkat a címzettől.

2. A munkatársak kizárása

Ha nagyon koncentrálni akarunk a munkánkra, célszerű ezt jelezni a velünk egy térben tartózkodó munkatársak felé is. Általában egy felhelyezett fülhallgató erre kiváló eszköz, de akár szólhatunk a kollégáknak előre vagy ki is tehetünk egy „ne zavarj, koncentrálnom kell” táblát.

Ha nem tudjuk megoldani a koncentrációt, mert például túl nagy a zaj a nyílt irodánkban, egyszerűen vonuljunk el egy tárgyalóba.

3. A fölösleges meetingek

Rengeteg időt vesznek el a fölösleges meetingek az irodisták életéből, pedig többségüket le lehetne bonyolítani egy üzenettel vagy egy telefonhívással.

Ha ezt nem tudjuk megoldani, célszerű a közös naptárba beírni „meetingmentes” idősávokat, ezzel tudatjuk a menedzserünkkel, hogy a munkára kell koncentrálnunk és nem tudunk meetingelni.

Ha már muszáj beülnünk egy meetingre, célszerű eljutni olyan konklúziókig, melyeknek köszönhetően nem kell ugyanabban a témában még egy meetinget kiírni. Senki ne jöjjön ki a teremből egyértelmű feladatok és határidők nélkül!

4. Szokjunk le a „válasz mindenkinek” funkcióról

Ezzel magunknak és a munkatársainknak is szívességet teszünk, hiszen kevesebb fölösleges üzenetet kapnak a kollégáink is és kevesebb a zaj érkezik a mi inboxunkba is.

5. Minimalizáljuk a jóváhagyatásokat

Célszerű törekedni a lehető legkevésbé bürokratikus struktúrára, a rengeteg jóváhagyatás és fölösleges ellenőrzés ugyanis rengeteg plusz figyelemelterelést és üzenetváltást szül. Nem érdemes a főnöknek beleszólnia mindenbe és ellenőriznie mindent csak azért, hogy érzékeltesse, hogy ő a főnök. A munkatársak sokkal produktívabbak abban az esetben, ha "elkapják a flow-t", mintha fölösleges instrukciókkal megszakítjuk a munkájukat.