Zuhan az olasz tőzsde, hatalmasat estek az olasz bankrészvények

Hatalmasat estek az irányadó európai részvényindexek hétfő délelőtt, a befektetőket a koronavírus terjedésével kapcsolatos félelmek és a járvány gazdasági hatásai aggasztják, miután a Reuters szerint Olaszországban négyen haltak meg a koronavírus fertőzés miatt, és a megbetegedések száma több mint kétszázzal nőtt.

Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő két hétben nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be oda - jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a rendkívüli rendelet pontjait ismertetve sajtótájékoztatón szombat éjszaka. Az európai tőzsdék nagyot estek, a DAX 3,8 százalékos esése mellett a CAC40 3,6 százalékot esett, míg a milánói börze 4,3 százalékot zuhant. Az olasz tőzsde reakciója azért is lehetett ilyen heves, mert Milánó és környéke az ország gazdasági központja.

Különösen rosszul teljesítenek az olasz bankrészvények, Olaszország harmadik legnagyobb bankja, a milánói Banco BPM árfolyama 7 százalékot zuhant, míg az Intesa Sanpaolo árfolyama 4,8 százalékot esett, miután a bank bejelentette, hogy a járvány miatt több fiókját is bezárja Észak-Olaszországban. A piaci kommentárok szerint az elemzők egy része arra figyelmeztetett, hogy a járvány a törékeny olasz gazdaság esetében növelheti a recesszió kockázatát.

Címlapkép forrása: Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images