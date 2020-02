A maffiához hasonlította Trump embere a Huaweit

Egyértelműen nem piaci alapú játékos, amely az olcsó árakkal, lopással és gengszterséggel akarja a piaci versenyt aláásni, így úgy működik, mint egy maffia – ezeket állította névtelenséget kérve Donald Trump amerikai elnök egyik vezető tisztségviselője a CNBC-nek. A kínai cég kikérte magának ezeket a kijelentéseket, amelyek szerinte teljességgel alaptalanok.

Az amerikai elnök környezetéből megszólaló tisztviselő azt is jelezte, hogy a Trump-adminisztráció már dolgozik azon, hogy aláássa a kínai cég más piacokon az 5G hálózatok kiépítésében lévő domináns pozícióját, mivel titkosszolgálati információik szerint a Huawei kémkedésre is használná a beszerelt eszközöket az új hálózatokon. A forrás szerint egyébként a brit parlament ellen is kémkedhet a Huawei.

A mai amerikai kijelentések azután érkeztek, hogy Donald Trump a minap azzal fenyegette meg európai szövetségeseit is, hogy megszakítják velük az amerikai titkosszolgálati együttműködést, ha beengedik a Huaweit az 5G-hálózatok kiépítésébe és az elnök által minap rövid távra kinevezett titkosszolgálati csúcsvezető (aki az Egyesült Államok berlini nagykövete) is keményen üzent európai partnereinek. Az amerikai igazságügyi miniszter pedig azt vetette fel, hogy többségi amerikai részesedést kellene vásárolni az európai 5G hálózatok kiépítésében szintén szóba kerülő Ericksson és Nokia cégekben.

A Huawei globális vállalati kommunikációért felelős alelnöke azt mondta a mai amerikai kijelentések után a CNBC-nek, hogy mindez őrültség, és a céget a szervezett bűnözéssel együtt emlegetni félreérthető, illetve PR-fogás. Megjegyezte, hogy mintegy 170 országban vannak jelen, a Föld lakosságának mintegy harmadát kötik össze és szabadpiaci struktúrában működnek. Hangsúlyozta: a kínai államtól csak nem túl jelentős összegű K+F-forrást kapnak, de ugyanúgy kapnak ilyen pénzeket európai kormányoktól is.

