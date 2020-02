Egyre nagyobb bajban az Aston Martin

Nagyot esett az Aston Martin árfolyama csütörtökön, miután a cég közzétette legfrissebb számait. A társaság árbevétele visszaesett tavaly, valamint tovább nőtt a gyártó vesztesége is. A cég elmondta, hogy a koronavírus nincs jelentős hatással a beszállítói láncára, hiszen a gyártó nem rendelkezik Tier 1-es kínai beszállítókkal.

Közzétette legfrissebb számai az Aston Martin. A járműértékesítés 6 441 darabról 9 százalékkal 5 864 darabra esett vissza. A koronavírus kitörésének központjának számító Kínában az autóeladások 28 százalékkal nőttek, azonban az iparág többi szereplőjével azonosan kereslet csökkenéssel néz szembe a vállalat. A csökkenő eladások miatt a bevétel is csökkent, az árbevétel a 2018-as 1,1 milliárd fontról 9 százalékkal 9,97 milliárd fontra csökkent. A társaság tőzsdei bevezetése óta egyébként veszteséges, a tavalyi 68 millió fontos adózás előtti vesztesége tovább nőtt, 53 százalékos növekedéssel 104 millió fontos adózás előtti veszteségről számolt be a cég. A veszteség többek között a nettó adósság jelentős emelkedésével magyarázható. A cég egyébként azt is bejelentette, hogy Mark Wilson, a cég pénzügyi vezetője április 30-ig távozik a cégtől.

Az Aston Martin a beszállítói lánccal kapcsolatban arról számolt be, hogy bár tapasztalt zavarokat néhány alkatrész beérkezésében, azonban nem kellett leállítania a gyártást a gyáraiban, miután az alkatrészek legalább március végéig elérhetők, tovább a cégnek nincsenek közvetlen Tier 1-es beszállítói Kínában. A cég vezére elmondta, hogy év eleje óta problémák vannak a cég beszállítóival, azonban kedvezően alakult az, hogy a Brexit-re való felkészülésként a társaság extra alkatrész készletet halmozott fel, azzal számolva, hogy a beszállítói láncban zavar keletkezhet.

2020-as előrejelzésében a gyártó az üzleti tevékenység újraépítését hangsúlyozta:

A sportautó értékesítésének visszaesésére számít a cég.

2020 nyarán piacra dobják az új Aston Martin Valkyrie-t DBX-et.

A tisztított EBITDA előreláthatólag az év második felében jelentősebb lesz.

Az elmúlt néhány hétben bejelentett számos változtatás között az Aston Martin azt is nyilvánosságra hozta, hogy még várni kell az elektromos járművek megjelenésére a termékpalettáján, és egy darabig még a hibrid járművekre fókuszál a cég, kezdve a Valhalla modellel 2022-ben.

Az Aston Martin egyébként az újraépítkezés közepén van, a cég bejelentette, hogy a kanadai milliárdos Lawrence Stroll által vezetett konzorcium megvenné a cég 20 százalékát, valamint a meglévő részvényesek is hajlandóak lennének további pénzt injektálni a cégbe. A társaság részvényeivel a jegyzés 2018 októberében indult, és azóta egy folyamatos csökkenés volt megfigyelhető az árfolyamban, a bejelentés után pedig rekord szintre esett az árfolyam, így már több mint 80 százalékkal van a flotációs ár alatt. Az Aston Martin árfolyama 11 százalékkal került ma lejjebb.

(Reuters)

Címlapkép: Robert Hradil/Getty Images