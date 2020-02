Kereskedés zuhanó árfolyamok mellett - online előadás

A hónapok óta tartó hegymenet után ritkább lett a levegő a tőzsdei árfolyamcsúcsok zónájában, és az elharapódzó koronavírus okozta pánik gyors zuhanást okozott a börzéken, és beindult a negatív forgatókönyvek gyártása. A Portfolio Trader online előadásán megnézzük, mi a teendő ilyen piaci szituációban, és hogyan lehet profitálni a mozgásokból.

Az elmúlt időszakban sok szó esett arról, hogy a FED vezetésével a jegybankok óriási szteroidinjekcióra kapcsolták a tőzsdéket, szinte kiiktatva a nagyobb korrekciók lehetőségét, mindent megtéve azért, hogy még a kósza gondolat se merüljön fel a befektetőkben, hogy rosszra is fordulhatnak a dolgok. Ennek megfelelően teljesen lecsökkentek az SP500 indexre vonatkozó shortok, az opciós piacokon is dúlt az optimista lendület, a kereskedők pedig pavlovi reflexként ugrottak rá akár az 1 százalékos korrekciókra is. És nem csak itt tűnt el a félelem, de a hírekből is, hisz egyelőre kifutottak a negatív hírek is, csak a koronavírus maradt, de ugye az is csak Kínában, az meg oly messze van mindentől.

A fentiek következménye az lett, hogy túlfeszített szinteken jártak a tőzsdék, az optimista hangulat mögött számos technikai jelzés árnyalta az eget. De a hirtelen beindult esésre a többség nem volt felkészülve, sok új kereskedő alig látott ilyen típusú ármozgást mostanság. Ugyanakkor az élet nem áll meg, továbbra is kiváló lehetőségeket kínál a tőzsde azok számára, akik mind rövid, mind hosszabb távon szeretnének profitálni ezekből az árfolyamkilengésekből.

Az online előadáson a Portfolio Trader profi kereskedője és oktatója segítségével megnézzük, hogy mit okozott a mostani esés a grafikonokon, hogyan érdemes felkészülni a következő időszakra, és milyen vételi, illetve eladási pontokat lehet beazonosítani a grafikonokon a megfelelő kockázatkezelés segítségével.

Időpont: 2020. február 27. 17:00-17:45

Helyszín: Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.

A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.