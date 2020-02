Szabadesésben az olaj, még nem látszik a fény az alagút végén

Szabadesésben a nyersolaj ára, egyre fokozódik a félelem, hogy a koronavírus globális terjedésének köszönhetően egyre több karantén kerülhet bevezetésre, mely drámaian csökkentené az üzemanyagok felhasználását. Ráadásul a kínai finomítók újraindultak, mely az amúgyis túlkínálatos piacnak csak egy újabb csapást ad. A jó híreket egyelőre meg sem hallja a piac, izzadhatnak az OPEC+ tagjai.

Szabadesésben az olaj ára, miután fokozódnak a koronavírus globális elterjedésével való félelmek. Az északi-tengeri típusú nyersolaj árfolyama több mint 3 százalékos esésben tartózkodik, mellyel lassan tesztelésre kerülhet az 50 dollárnál levő 2018 év végén elért mélypont.

Már zsinórban ötödik napja esik az árfolyam, a piaci kedélyeket az borzolja a leginkább, hogy a Kínán kívüli új fertőzöttek száma már jobban nő, mint a járvány kitörésének epicentrumában.

Érdekes megfigyelés, hogy a kínai olajfinomítók már ismét elkezdtek üzemelni, holott az üzemanyagkereslet még Kínában sem állt helyre, ráadásul jellemzően exportra is termelnek a kínaiak, így a nyersolaj árának esését akár túl is szárnyalhatja a finomított termékek jegyzéseinek zuhanása, főleg abban az esetben, amennyiben egyre több helyen vezetnek be karanténokat. Az azért lehet érdekes, mert a finomítói marzsok zuhanását idézheti elő a folyamat, mely nem csak a kutatás termelés, hanem a finomítói operáció eredményességét is jelentősen csökkentheti világszerte.

Az elemzők szerint a jelenlegi állás alapján is úgy tűnik, hogy idén stagnálhat a világ kőolajkereslete, azonban ha rosszabbra fordulna a helyzet, akkor idén már rég nem látott csökkenés lehetne tapasztalható a fekete arany keresleti oldalán.

Szerda este még Donald Trump is megszólalt a koronavírus ügyben, igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, hogy a koronavírus gazdaságra gyakorolt negatív hatásai nagyon alacsonyak, azonban ez jól láthatóan nem hatotta meg a piaci szereplőket.

Jelenleg mindenki attól tart, hogy a globális karanténok kialakulásának hatására drasztikusan csökken a világ üzemanyagfelhasználása az elkövetkező negyedévekben. Egyelőre a piac a pozitív híreket meg sem érzi, hiába nőtt a várt 2 millió hordó helyett csak 452 ezer hordóval az USA nyersolajkészlete az előző héten. Jövőhét csütörtökön és pénteken ülésezik Bécsben az OPEC+, egyre nő a valószínűsége hogy mélyebb termelésvisszavágásokat jelenthetnek be hamarosan.

Címlapkép: Taylor Weidman/Bloomberg via Getty Images