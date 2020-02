Megint löktek egyet lefelé a tőzsdéken

Egész héten ütötték a légitársaságokat, a zuhanás ma is folytatódik, hiszen a koronavírus globális terjedése miatt csökken az utazási kedv, és ezzel a légitársaságok kereslete is. A Wizz Air tegnap bejelentette, hogy több Olaszországba tartó járatát törli, március eleje-közepe és április eleje között pedig egyáltalán nem indít járatokat az országba, ma pedig az easyJet is hasonló lépésre szánta el magát. Az IAG szintén járatokat törölt Észak-Olaszországba, Szingapúrba, és Dél-Koreába, valamint az összes Kínai járatát is törölte.