Tömeges járattörlés a koronavírus miatt az easyJetnél

A brit fapados légitársaság ma bejelentette, hogy a koronavírus terjedése miatt jelentősen keresletcsökkenést tapasztalt az olaszországi, de általában az európai útvonalain, emiatt járatokat töröl, munkavállalóinak egy részét fizetetlen szabadságra küldi, hogy csökkentse költségeit.

Az easyJet a koronavírus miatt arra kényszerült, hogy járatokat töröljön, elsősorban azokat, amelyek Észak-Olaszországba vagy onnan kifelé indulnak. A légitársaság folyamatosan nyomon követi a vírus terjedésével kapcsolatos híreket, és ahhoz igazítja működését.

A légitársaság keresőjében jelenleg a Budapestről induló járatok között egy sem található Olaszország irányába.

Az elsődleges most a költségek lefaragása, a teljes operációban csökkentik az adminisztratív költségeket és a napi működéshez nem kapcsolódó kiadásokat is és befagyasztják például a munkaerőtoborzással kapcsolatos kiadásokat is. Minden nem kritikus fontosságú projektet és beruházást elhalasztanak, és a nem a napi működéshez szükséges kiképzéseket, tréningeket is elhalasztják.

Az alkalmazottak egy részét nem fizetett szabadságra küldik.

A cég vezetése szerint egyelőre még túl korai megbecsülni, hogy a koronavírus milyen hatással jár a légitársaság idei működésére vagy akár a nyaralási szezonra.

A vállalat részvényárfolyama ma 5 százalékot esett, idén már 25 százalékkal került lejjebb.

Címlapkép: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images