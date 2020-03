Azt állították, hogy már gyártják a koronavírus vélt ellenszerét - Kiderült, hogy nem volt igaz

Félrevezető információkat közölt az egyik biotechnológiai cég, a BrightGene a koronavírus feltételezett gyógyszerével kapcsolatban – közölte a sanghaji tőzsde. A hírre napi limittel, 20 százalékkal esett a ma reggeli kereskedésben a papírok árfolyama azután, hogy a múlt hónapban 60 százalékot száguldott a részvény, miután azt állította a cég, hogy már el is kezdte a készítmény gyártását. Mint kiderült, a licensz sem az övé, sőt, még az engedélyeket sem kapta meg a gyógyszer sehol, egyelőre tesztelik.

Nem kapott engedélyt a kínai biotechnológiai cég, a BrightGene Bio-Medical Technology a remdesivir nevű készítmény gyártására, ami jelenleg az első számú jelölt a koronavírus kezelésére – közölte a sanghaji tőzsde. A gyógyszer licenszét nem kapta meg a kínai cég a szabadalom tulajdonosától, az amerikai Gilead Sciencestől és a releváns minősítéseket sem szerezte meg a tömeggyártáshoz - írja a Bloomberg.

A Gilead kísérleti gyógyszere a remdesivir, amit egyelőre a világon sehol nem engedélyeztek a koronavírus kezelésére, hiszen jelenleg a klinikai tesztek szakaszában jár. Vuhan város kórházaiban folynak a tesztek jelenleg.

A BrightGene február 12-én jelentette be, hogy elkezdte gyártani a remdesivirt, a hírre 60 százalékot száguldott a részvények árfolyama a múlt hónapban és új történelmi csúcsra ment a papír. Ma reggel, a sanghaji tőzsde közleményére limittel esett az árfolyam, 20 százalékkal került lejjebb a papír egyetlen nap leforgása alatt.

A kínai tőzsde közleménye arra reagált, hogy gyógyszergyártók és kutatók Kínában és világszerte elkezdték kihasználni a pánikot, amit a járvány terjedése és a karanténok okoztak, hogy a saját fejlesztéseikre felhívják a befektetők figyelmét. Külön kiemelték a BrightGene-t, hozzátéve, hogy a vállalat eddig csak kis mennyiségben, klinikai kutatásokra tudta előállítani a remdesivirt, nem kezdte el a gyártást a kereskedelmi forgalmazásra, így nem helyénvaló információk terjedtek. A tömeggyártást a vállalat vezérigazgatójának interjúkban tett nyilatkozatai is sugallták, a sanghaji tőzsde most ezeket is téves információnak minősítette.

Jelenleg a remdesivir mellett több gyógymódot is tesztelnek, az AbbVie HIV-gyógyszerétől kezdve tradicionális kínai gyógymódokon át a szójatejig.

Címlapkép: Getty Images