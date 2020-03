Csúnyán odacsaptak az európai tőzsdéknek

Szép lassan a magyar tőzsdén is olvadnak a pluszok, a BUX a piac újranyitása után több mint 3 százalékos pluszban is volt, azonban mostanra kevesebb mint 1 százalékos az emelkedés. A blue chipek délelőtt még kivétel nélkül emelkedtek, mostanra azonban az OTP lefordult, a Richter nagy emelkedése is mérséklődik.