Felforgatnák a Twittert

Jelentős részesedést vásárolt az aktivista befektető, az Elliott Management a Twitterben. A célja, hogy változásokat kényszerítsen ki a közösségi média vállalatnál, többek között eltávolítaná a vállalat vezérigazgatóját.

A Twitterben jelentős részesedést szerző Elliott Management négy tagot jelölt a Twitter igazgatótanácsába – mondták el a Bloombergnek az ügyhöz közel álló források. Az idei éves rendes közgyűlésen 3 hely betöltéséről döntenek a részvényesek, de a befektető biztosra akar menni, hogy mind a 3 széket megszerezze, ezért 4 jelöltet is indít.

Az Elliott és a Twitter egyelőre nem kommentálta a híreszteléseket.

Kritikus időszakban érkezik az Elliott nyomása. Jönnek az amerikai választások, az olimpia és az olyan események, mint a koronavírus, egyre több felhasználót aktivizálnak, ami újabb hirdetőket jelent. A Twitter közben lemaradt az innovációban, az alapszolgáltatásokra fókuszált, miközben a versenytársak, például a Snap, vagy az Instagram szűröket és sztori-jellegű szolgáltatásokkal bővítette a palettát.

A Twitter évek óta jó célpontot kínál az aktivista befektetőknek. A Twitternél mindössze egyetlen részvényosztály van, így a cég társalapítója, Jack Dorsey nem rendelkezik irányító többséggel a szavazatok tekintetében, ellentétben azzal, ahogy Mark Zuckerberg irányítja a Facebookot, vagy Evan Spiegel és Bobby Murphy irányítják a Snapchat anyavállalatát. Ráadásul nincs is túl jó helyzetben a vezérigazgatói pozíciót betöltő alapító, mert van egy másik vállalat, amit vezet, a Square Inc., így minden egyes alkalommal, amikor a Twitter szenved, keményen kritizálják emiatt (is).

Decemberben a Twitter egyik befektetője, a New York-i egyetem egyik professzora fejezte ki aggodalmát a céggel kapcsolatban nyílt levélben. Hozzátette, hogy az elsődleges célkitűzése az, hogy a vezérigazgatót, Jack Dorsey-t eltávolíttassa.

Amióta Dorsey 2015 júliusában visszatért a cég vezérigazgatói székébe, 6,2 százalékot esett a részvények árfolyama, miközben a Facebook ugyanezen időtávon több mint 121 százalékot szárnyalt. Pénteken, piaczárás után közel 8 százalékos pluszba lendült a Twitter az Elliott akciójával kapcsolatos hírekre.

Az Elliott híres arról, hogy bevásárolja magát vállalatokba, ahol változásokat kényszerít ki. Nemrégiben például a Japán SoftBankban vett részesedést, amely a balul sikerült WeWork-befektetése kapcsán került tavaly a figyelem középpontjába. Az Elliott terve az, hogy saját részvény visszavásárlást harcol ki a cégnél, valamint hogy a vállalat alapjánál, a Vision Fundnál változásokat kényszerít ki a vezetőségben. Korábban az AT&T-nél, az eBaynél, a Marathon Petroleumnál és a Pernod Richardnál tevékenykedett.

(Bloomberg)

Címlapkép: David Becker/Getty Images