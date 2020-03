Ugranak a tőzsdék a nagy pofon után

Az elmúlt napokban akárhányszor megnéztük a leggyengébben teljesítő a DAX komponenseket, a Lufthansát mindig megtaláltuk köztük, gyakran az első helyen, ma viszont a német légitársaság teljesít a legjobban.

A Lufthansa hétfőn bejelentette, hogy Kínába április 24-ig, Teheránba pedig április 30-ig kitolta a járatfelfüggesztés időpontját, továbbá lecsökkenti az Észak-Olaszországba tartó járatainak számát a koronavírus miatt. A légitársaság a München-Hongkong járatokat is törölte április 6. és április 24. között, valamint a Frankfurt-Szöul és München-Szöul járatok számát is lecsökkentette. A Lufthansához tartozó Brussels Airlines és Austrian Airlines is bejelentette, hogy csökkenti az Olaszországba tartó járatszámát. A cég felől az árfolyamot befolyásoló hírt nem látunk, technikai felpattanásról lehet szó, az árfolyam egyébként már 2016. októberi mélypontra esett vissza, majd ma innen pattant fel ma az árfolyam.