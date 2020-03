A Fed kamatdöntését emésztik a piacok, emelkedéssel próbálkozik Európa

A koronavírus globális terjedése miatt nagyot estek a tőzsdék a múlt héten, a mostani hét azonban egészen más hangulatban kezdődött, rég nem látott rali indult a vezető tőzsdéken, ami a Fed tegnapi kamatvágása után folytatódott is, néhány percig. Azóta is sokan találgatják, minek tudható be a tegnapi lefordulás. Összegyűjtöttünk néhány érvet.