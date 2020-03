Miközben a koronavírus miatt gyárak állnak le, az Amazon órákon belüli kiszállítást ígér

Az Amazon bejelentette, hogy egyes városokban az eddiginél is gyorsabb napon belüli kiszállítást kínál majd. Mindez akkor, amikor a világ ellátási láncai a koronavírus miatt gyárleállásokkal és termékhiánnyal küzdenek.

A The Verge szerint az Amazon az eddiginél is gyorsabb, akár órákon belüli kiszállítást is tudni fog biztosítani néhány amerikai városban. A vállalat Dallasban, Orlandóban, Philadelphiában és Phoenixben is új raktárakat húzott fel, ez pedig lehetővé teszi, hogy a korábban csak a nap végére ígért árut sokkal hamarabb, akár órákon belül kiszállítsák.

Alap esetben az aznapi kiszállítás esetén a vásárlóknak legkésőbb délig le kellene adniuk a rendelésüket, és a kiszállítás ez esetben este kilenc előtt nem is várható. Ebben a négy városban ugyanakkor a vásárlók akár este 5-kor is leadhatják rendelésüket, és még korábban is érkezhet ki hozzájuk a termék.

Az Amazon ugyanakkor kiemeli, hogy ezekben a raktárakban csak bizonyos áruk érhetőek el, mintegy 100 ezer terméket raktároznak, ami egy hagyományos amazonos raktár árukészletének mintegy egytizede.

Címlapkép: Shutterstock