Koronavírus: rendkívüli óvintézkedések az olajkartelltől, kézfogás helyett lábrázás

Rendkívüli óvintézkedéseket vezetett be az olajkartell a mai és holnapi ülése kapcsán, ugyanis nem engedik be az újságírókat az OPEC épületébe, sőt az ülést követő végső sajtótájékoztatót is az interneten lehet majd csak követni. Az óvatosság azonban új köszönési módokat szült, kifejlesztésre került a kézfogás helyett a lábrázás.