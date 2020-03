Bombaformában az OTP, minden várakozást felülmúlt

Nehéz nem szuperlatívuszokban írni az OTP eredményéről, az organikus növekedés és az akvizíciók miatt a bankcsoport rekord bevételt és profitot ért el tavaly, korábban soha nem volt még jelen annyi országban, szolgált ki annyi ügyfelet, működtetett annyi bankfiókot és foglalkoztatott annyi alkalmazottat, mint tavaly. Negyedévente több mint 100 milliárd forint profitot termelő, kiemelkedő profitabilitás mellett működő pénzgyár lett az OTP, sok európai bank vezére lehet irigy az OTP számait látva.



Rekord rekord hátán, pedig tavaly még nem is volt minden akvirált bank egész évben bekonszolidálva, ráadásul a menedzsment további akvizíciókat tervez, és még az osztalékot is alaposan megemelték, normális körülmények között egy ilyen gyorsjelentésre csukott szemmel kellene OTP-t venni, de elnézve a nemzetközi tőzsdei hangulatot, a koronavírus-para jó eséllyel mindent felülír.

Jobb lett a vártnál

Minden várakozást felülmúlt az OTP, gyakorlatilag minden eredménysoron nagyobb volt a növekedés, mint amire az elemzők előre jeleztek, és minden fontosabb soron jobb számokat ért el a bank. Miközben az elemzők 28 százalékkal bővülő bevételre és 30 százalékkal emelkedő profitra számítottak, a bank eredménye ennél is nagyobb mértékben nőtt, a bevételeknél 34, a működési eredményben 60, az adózott eredménynél pedig 32 százalékos volt a növekedés. A bevétel 5, a működési eredmény 7, az adózott eredmény pedig 2 százalékkal lett magasabb, mint az elemzői várakozások átlaga.

Rekordok

A bankcsoport összes bevétele most először emelkedett ezermilliárd forint fölé, a 2019-es 1077,7 milliárd forint új rekord, 22 százalékkal magasabb, mint a 2018-as 881,7 milliárd forintos korábbi csúcs.

A tavalyi negyedik negyedéves bevétel (305,5 milliárd forint) is új csúcs, most először emelkedett a negyedéves bevétel 300 milliárd forint fölé.

A bevételekkel együtt a működési költségek is soha nem látott szintre emelkedtek, a tavalyi negyedik negyedéves 165,5, és az egész éves 567,7 milliárd forint is rekord.

Tavaly 412,6 milliárd forint adózott eredményt ért el a bank, ez új rekord, 30 százalékkal magasabb, mint a korábbi csúcs, a 2018-as 318,3 milliárd forint.

A tavalyi negyedik negyedéves 103 milliárd forintos adózott eredmény is rekord a maga nemében, soha nem volt még ilyen magas a negyedik negyedévben a bank profitja

A mérlegfőösszeg is csúcson, most először 20 ezermilliárd forint felett (20 122 milliárd forint).

A bruttó hitelállomány és a betétállomány is csúcson, előbbi közel 13, utóbbi 15,5 ezermilliárd forint volt tavaly év végén.

A tavaly végrehajtott akvizíciókkal a fiókszámnál az új rekord 1734, az ATM-eknél 5013, az alkalmazotti létszámban 40 668 fő.

Profit

A negyedik negyedéves adózott eredmény 32 százalékkal 103 milliárd forintra ugrott, negyedéves szinten ennél láttunk már magasabbat az OTP-nél, még az egyszeri tételektől tisztítva is, de ez még így is minden idők legmagasabb negyedik negyedéves profitja. A konszolidált eredményben már benne volt a SocGentől megvett szerb bank eredménye, de még nem tartalmazta a szlovén SKB Banka profitját, az majd csak az idei első negyedéves számokban lesz benne.

A tavalyi 413 milliárd forint új rekordprofit, lassan közel kétszer annyi profitot termel az OTP, mint a válság előtti csúcson. Fun fact 1: az akvizíciók hatása nélkül, organikusan is 20 százalékkal nőtt volna a profit, anélkül közel 390 milliárd forint lett volna. Fun fact 2: az akvirált bankok némelyikének még csak nem is egész éves eredménye szerepelt a tavalyi csoportszámokban, az albán bank eredménye a tavalyi második negyedévtől, a montenegrói és a moldáv bank számai augusztustól, a szerb bank számai pedig csak a negyedik negyedévtől szerepelnek, vagyis egész éves profithozzájárulásuk még magasabb is lehet, mint ami a 2019-es csoportszámokból látszik.

Lassan ott tartunk, hogy az OTP profitjának a felét már a külföldi bankok hozzák, a 2018-as 38 százalékról tavaly 46 százalékra emelkedett a leánybankok hozzájárulása a csoport adózott eredményéhez. Ez azonban még egy dolgot megmutat: a hazai alaptevékenység is brutálisan erős, tavaly 190 milliárd forint innen jött.

A számviteli eredményből számított ROE utoljára 2008 előtt volt olyan magas, mint tavaly, kevés olyan bank van Európában, amelyiknél ne irigyelné meg a menedzsment a 20 százalék feletti saját tőke arányos megtérülést.

Bevétel

A bevételek szépen nőttek tavaly, nem csak az akvizíciók miatt, hanem organikusan is, annak ellenére, hogy a marzserózió folytatódott, ezt több mint kompenzálta a hitelállományok masszív növekedése.

Tavaly 22 százalékkal 1077,7 milliárd forintra nőtt a bankcsoport összes bevétele, és még akvizíciók nélkül is 14 százalékos lett volna a bővülés. A nettó kamateredmény 18, a nettó díj- és jutalékbevétel 28 százalékkal nőtt, utóbbinál érdemes kiemelni az OTP Alapkezelőt, ott ugyanis az alapok teljesítményéhez kapcsolódó sikerdíj a tavalyi negyedik negyedévben 14 milliárd forint volt, de a magyar tevékenységben a MÁP Plusz értékesítéséhez kapcsolódó forgalmazói jutalék is növelte a bevételeket.

Csoportszinten az éves nettó kamatmarzs 19 bázisponttal 4,12 százalékra csökkent (a negyedik negyedévben 23 bázisponttal 4,06 százalékra esett), a marzserózióban szerepet játszott a csökkenő kamatkörnyezet, az erősödő verseny, az újonnan akvirált bankok alacsonyabb kamatmarzsának összetételhatása, és a forinttal szemben erősödő devizák miatt jelentkező összetételhatás.

Költségek

Nem csoda, hogy az üzemméret növekedésével, az akvizíciókkal nem csak a bevételek, hanem a költségek is megugrottak, viszont jóval kisebb mértékben, mint ahogy az összes bevétel nőtt. Tavaly a működési költségek 14 százalékkal nőttek, az akvizíciók miatti költségnövekedés hatását kiszűrve csupán 6 százalék volt az éves növekedés. A személyi jellegű költségek 12 százalékkal, az amortizáció 17, a dologi költségek 16 százalékkal nőttek. A kiadás/bevétel mutató 3,7 százalékponttal 52,7 százalékra csökkent.

Hitel- és betétállomány

A bankcsoport kiemelkedő eredményében meghatározó szerepet játszik, hogy a hitelállomány masszívan bővül: tavaly a konszolidált árfolyamszűrt teljesítő hitelállomány 48 százalékkal (organikusan 15 százalékkal), közel 4000 milliárd forinttal nőtt, minden csoporttagnál és konszolidált szinten minden hitelkategóriában növekedés volt. Legnagyobb mértékben, 54 százalékkal a mikro- és kisvállalati állomány nőtt, a nagyvállalati portfólió 52 százalékkal, a fogyasztási hitelek 48 százalékkal, a jelzáloghitelek 39 százalékkal bővültek, az organikus növekedés a magyar operációban 21, az ukrán operációban 27, a román banknál 23, a horvátnál pedig 15 százalékos volt.

A hitelportfólió minősége tovább javult, a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 2,1 százalékponttal 4,2 százalékra csökkent, utoljára ennél alacsonyabb 2008 harmadik negyedévében volt. A ráta csökkenésében nagy szerepet játszik, hogy tavaly 133 milliárd forint összegben eladásokra és leírásokra került, elsősorban az orosz és ukrán OTP-nél.

A betétállomány tavaly 34 százalékkal, vagyis kisebb mértékben nőtt, mint a hitelállomány, a hitel/betét mutató 79 százalékra emelkedett.

Mire számít a menedzsment?

A menedzsment 2020-ra vonatkozó várakozásai alapvetően pozitívak és támogató működési környezetet feltételeznek. Ugyanakkor az aktuális események, átmenetileg hatással lehetnek az érintett gazdaságokra, ami a szokásosnál nagyobb bizonytalanságot okoz a várakozások tekintetében:

A 2015-ös közgyűlésen megfogalmazott 15%-ot meghaladó tőkearányos nyereség (ROE2) mutatóval kapcsolatos célkitűzés továbbra is érvényben marad.

A 2020-ban várhatóan felmerülő és számszerűsíthető korrekciós tételek (adózás után): 18 milliárd forint bankadó, és mintegy 12 milliárd forint megvalósult akvizíciókkal kapcsolatos összeg.

Az árfolyamszűrt teljesítő hitelek organikus növekedési üteme a 2019-es év dinamikájához képest 2020. második negyedévében kisebb lehet. Ugyanakkor a második félévben visszatérhet egy 10%-ot meghaladó évesített növekedési ütemhez.

A nettó kamatmarzs alakulása leginkább a magyar és ukrán kamatkörnyezettől, valamint a teljesítő hitelállományok növekedésétől függ. Mindkettő bizonytalanságot hordoz, mindemellett valószínű, hogy a marzserózió tovább folytatódik.

A hitelkockázati költség ráta az alap szcenárióban is növekedhet év/év alapon, alapvetően a korábban bedőlt követeléseken realizált pozitív hitelkockázati költségek nominális értékének és arányának fokozatos csökkenése miatt.

A működési költségek, árfolyamszűrten és a megvalósult akvizíciók pozitív bázishatását figyelembe véve év/év 6% körüli mértékben nőhetnek.

A tőkemegfelelés tekintetében a 2017 novemberében meghatározott 15%-os CET1=Tier1 célsáv-közép nem változott.

A nagy akvizíciós hullámot követően 2020-ban a tőkemegfelelés növelése és az újonnan akvirált bankok integrációja lesz a fókuszban. Mindemellett a menedzsment továbbra is vizsgálja részvényesi értékteremtő akvizíciók megvalósításának lehetőségét.

A menedzsment törekszik arra, hogy nagyobb osztaléktömeg kerüljön kifizetésre a részvényeseknek ezért

a 2019-es év eredménye után fizetendő osztalék mértékére vonatkozó javaslat y/y 13%-kal nő, a kifizetésre javasolt osztaléktömeg 69,44 milliárd forintra, részvényenként 248 forintra emelkedik,

erről a 2020. április 17-i közgyűlés dönt. A 2020. év után fizetendő osztalék mértékére a 2021. év első negyedévében fog a menedzsment javaslatot tenni.

Fair árazás

P/BV alapon az OTP még mindig az egyik legmagasabban árazott részvény, ami nem véletlen, hiszen a bankcsoport profitabilitása európai viszonylatban kiemelkedő.

Az elmúlt napok árfolyammozgásai valamelyest átrajzolták a képet, de az OTP részvényei P/E alapon továbbra sem mondhatók drágának, ha az OTP várható profitbővülését is figyelembe vesszük. Miközben az elmúlt években jelentősen emelkedett az OTP profitja, az elemzői várakozások alapján a következő években már mérsékeltebb dinamikával érdemes számolni, így a 9-es P/E ráta fairnek mondható.

Az elmúlt napok esésével az elemzői célárak átlaga újra magasabban áll, mint a mostani árfolyam.

Az elemzők alapvetően optimisták az OTP-re, négyből három elemző vételre ajánlja a bankpapírt.

