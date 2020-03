Koronavírus: beszakadtak az európai tőzsdéket, zuhan a BUX

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Folytatódnak a vad csapkodások a világ tőzsdéin a koronavírussal kapcsolatos aggodalmak közepette, az Dow index csütörtöki, közel 1000 pontos esése után 2 százalék feletti esések látszanak péntek reggel az ázsiai részvénypiacokon és az európai indexek is csökkenésekkel nyitottak. Az OTP kirobbanóan jó negyedéves gyorsjelentést tett közzé hajnalban és osztalékemelést jelentett be, ez azonban a jelenlegi hangulatban nem volt elég, a bankpapír 6 százalékos mínuszban is járt a nyitást követő percekben.