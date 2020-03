Drámai zuhanás az olasz tőzsdén, hatalmasat estek az európai börzék

Több tényező miatt estek ma reggel nagyot a világ tőzsdéi: egyrészt tovább terjed a koronavírus, másrészt árháborút indított Szaúd-Arábia Oroszországgal szemben, és a hétvégén megjelent kínai makroadat (export -17%, import -4%) is borzolta a kedélyeket.

A nap sztorija a zuhanó tőzsdék mellett mindenképpen az olaj, miközben a WTI típusú olaj ára már múlt hét pénteken is 10 százalékot esett, ma újabb zuhanás jön, a ma reggeli jegyzések alapján több mint 30 százalékkal került lejjebb az olaj ára, vagyis csak ma értékének közel harmadát veszítette el. A zuhanás azután következett be, hogy a világ nagy olajkitermelői, az OPEC+ országok nem tudtak megegyezni a kitermelés korlátozásáról, amivel az lett volna a cél, hogy stabilizálják, vagy valamelyest megemeljék az olaj árát. A konfliktus elsősorban Szaúd-Arábia és Oroszország között alakult ki, Oroszország ugyanis nem volt hajlandó visszafogni olajkitermelését, és most úgy áll a helyzet, hogy nemcsak, hogy a korábbi megállapodásban szereplő kitermeléscsökkentés fut ki most a negyedév végén, de a szaúdiak megnyitják az olajcsapokat, és tovább növelik a kitermelésüket, hogy visszavágjanak az oroszoknak.

Az ázsiai tőzsdék nagyot estek ma reggel, a japán Nikkei 5,6 százalékot zuhant, a kínai Shanghai Composite 3,5, a dél-koreai Kospi 3,9 százalékot veszített az értékéből.

Az európai nyitás is csúnya lesz, a német DAX és a francia CAC is hatalmas réssel, több mint 5 százalék mínuszban nyithat.

A határidős részvényindexek állása alapján a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones (-1200 pont), az S&P 500 és a Nasdaq 5 százalék feletti eséssel indíthatják a napot.

A devizapiacon természetesen a rubel reagált a legerősebben az olajár zuhanására, csak ma reggel 7% feletti a dollárral szembeni gyengülés.

