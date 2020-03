Megszólalt Donald Trump a piaci zuhanásról

Az európai tőzsdék hatalmasat estek hétfőn, miután az olajár drámai zuhanása mellett a koronavírus terjedése aggasztotta a piaci szereplőket. A tengerentúli tőzsdék is hatalmas eséssel vágtak neki a hétfői kereskedésnek, az amerikai tőzsdéken akkora volt az esés, hogy a kereskedést egy rövid időre fel is függesztették.

Donald Trump is megszólalt a Twitteren a piaci zuhanásról, az amerikai elnök szerint Szaúd-Arábia és Oroszország vitázik az olajellátásról és az olajárról. Trump szerint ez, és a fake news a piaci zuhanás oka.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop!