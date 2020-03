Nagy zuhanás után kritikus szinten az OTP

Sok minden összejött most a tőkepiacokon, koronavírus, olajárzuhanás, gyenge kínai makroadat, ezek miatt esik ma az OTP árfolyama is. A mai zuhanással fontos szintre érkezett az OTP árfolyama.

Az elmúlt 3 hétben, historikus csúcsáról az OTP árfolyama közel 22 százalékot esett, ezzel a magyar bankpapírnál is medve piacról beszélhetünk. A mai esésével tavaly októberi szintre esett az OTP, az elmúlt 13 nap esésével 5 hónap emelkedése törlődött ki.

A mai eséssel az OTP az alulteljesítők közé tartozik a régiós bankrészvények között.

A mai több mint 8 százalékos zuhanással a 2015 óta tartó emelkedő trend vonalához érkezett meg az árfolyam. Vagyis nagyon messziről nézve még a 22 százalékos esés ellenére is emelkedő trendben halad az OTP, a következő napok azonban kritikusak lesznek, kérdés, megtartják-e ezen a szinten az árfolyamot.

A mai nyitóérték technikai szempontból izgalmas volt, hiszen itt fontos támaszzóna és Fibonacci-szint is húzódik, ez viszont egyelőre úgy tűnik, elesett. Amennyiben folytatódik az esés, a 11 800, még lejjebb pedig a 11 000 forint körüli szint lehet érdekes.

Egyébként a mai mélyponton 30 alatt állt a napi RSI, ilyenre utoljára tavaly június végén fordult elő, abból nagyobb felpattanás jött.

Bár a mai nagy részvénypiaci zuhanást a harmadával csökkenő olajár okozta, a koronavírus globális terjedése is benne van, az epidémia pedig rövid távon az OTP működésére is negatívan hathat. Az OTP múlt hét pénteken tette közzé legfrissebb számait, több rekordról is beszámolt a vállalat, részletes értékelésünk itt olvasható. A beszámoló közzétételét követő sajtótájékoztatón Bencsik László arról beszélt, hogy a koronavírus (ez a szó így nem hangzott el, aktuális eseményekről beszélt a vezérigazgató-helyettes) miatt a második negyedévben átmenetileg csökkenhet a hitelezési aktivitás, de ez csak rövidtávú változás lehet, az év második felében visszatérhet 10 százalék feletti hitelbővülés.

