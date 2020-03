Egy kínai vállalat kifejlesztette a technológiát, ami a maszkos arcokat is felismeri

Egy kínai vállalat sikeresen kifejlesztette az első olyan arcfelismerő technológiát az országban, ami akkor is be tud azonosítani embereket, ha azok maszkot viselnek. Ez hasznos lehet a koronavírus-járvány ellen folytatott harcban – írja a Reuters.

Kína rendelkezik jelenleg a világ egyik legszofisztikáltabb elektronikus megfigyelési rendszerével. A tavalyi év végén kitört koronavírus-járvány miatt azonban szinte mindenki maszkokat hord, ha kilép az utcára, ami nagyban nehezíti az arcfelismerést.

Most azonban egy kínai vállalat, a Hanwang Technology bejelentette, hogy kifejlesztett egy olyan technológiát, ami képes beazonosítani az embereket akkor is, ha maszkot viselnek. Ha pedig ezt összekötik a testhőmérsékletet mérő szenzorokkal, akkor meg tudják állapítani az utcán mászkáló emberek lázas állapotát és egyben meglesz a személyazonosságuk is – állította a cég elnöke a Reutersnek nyilatkozva.

A pekingi vállalat állítása szerint egy 10 éve fejlesztés alatt álló technológiát használt ehhez a 20 fős csapata és az adatbázisa 6 millió, maszkkal nem takart arcból, valamit ennél kevesebb maszkkal takart arcból állt, ennyit használtak fel a fejlesztésekhez.

A csapat januárban kezdett el dolgozni a technológián. Állításuk szerint egy 30 főből álló csoportból mindössze 1 másodperc alatt bárkit felismer. A maszk nélküli arcoknál 99,5 százalék az arcfelismerés találati aránya, maszkos arcoknál pedig 95 százalék. Ha viszont valaki maszkot és napszemüveget visel, azt már nem ismeri fel a rendszer.

Az arcfelismerő rendszer nagy használója a kínai közbiztonsági minisztérium, akik a saját adatbázisukkal összevetve azonosítani és követni tudnak embereket, ami hasznos többek között a bűnözők és a terroristák felkutatásában. A Hanwang Technologiesnak jelenleg 200 ügyfele van Pekingben, akik a technológiát használják, köztük a rendőrség és a cég arra számít, hogy a koronavírus miatt külföldről is megnő az érdeklődés a technológiája iránt.

Címlapkép: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images