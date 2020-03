Folytatódik a csapkodás, olvadnak az amerikai pluszok

Emelkedik népszerű technológiai részvények árfolyama, a legnagyobbat az Apple árfolyama emelkedett, bár idén még így is 4,4 százalékos mínuszban van. A Netflix és az Amazon is nagyot emelkedett ma, a Netflix egyébként a koronavírus terjedése miatti nyomás alatt is emelkedni tudott, idén közel 12 százalékkal került feljebb a streaming szolgáltató árfolyama, de az Amazon is egészen jól teljesít, idén 1,7 százalékkal került feljebb a cég árfolyama. Összehasonlításképp az Alphabet (a Google anyacége) 6,1 százalékot esett idén, míg a Facebook árfolyama 14,4 százalékkal került lejjebb.