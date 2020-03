Koronavírus: Nem repül a Wizz Air Olaszországba és Izraelbe

In English

Március 10-től felfüggeszti összes olaszországi járatát a Wizz Air Olaszország miniszterelnökének az ország lezárásáról szóló bejelentése miatt, amelyet a koronavírus terjedésének megakadályozása céljából rendeltek el.

A Wizz Air az összes olaszországi járatát szünetelteti április 3-ig, melyek a következő úticélokat jelentik: Alghero, Bari, Bologna, Catania, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Nápoly, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Velence, Treviso, Verona.

A Wizz Air bejelentette továbbá azt is, hogy március 12-től szünetelteti az összes tel-avivi és eilati járatát is az izraeli hatóságok által a koronavírus terjedésének megfékezésének érdekében, az összes érkező utas számára kötelezően elrendelt 14 napos karantén miatt. A légitársaság a budapesti és debreceni, Tel-Avivba és Eilatba induló járatait szünetelteti március 23-ig, beleértve az aznapi járatokat is - olvasható a cég közleményében.