Megérkeztek a vevők, csordaszellem hajtja felfelé a tőzsdéket

Hatalmasat zuhant az olaj ára tegnap, miután Szaúd-Arábia gyakorlatilag árháborút indított, mivel a világ nagy olajkitermelőinek nem sikerült megegyezniük az olajkitermelés volumenének csökkentéséről. Az olaj ára több mint 20 százalékot esett tegnap, nap közben 30 százaléknál is nagyobb volt az esés mértéke. Ma viszont felpattanást láthatunk, a Brent 9, a WTI 8 százalékkal került feljebb. Esett tegnap az arany árfolyama is, az esés pedig ma is folytatódik az arany árfolyama ma 1 százalékkal került lejjebb.