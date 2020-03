Ekkora zuhanás után érdemes már beszállni a tőzsdén? Elmondják a profik

Hétfőn hatalmasat estek a vezető részvényindexek, a koronavírus globális terjedése mellett a befektetők a múlt heti OPEC+ találkozó után az olajár összeomlása miatt aggódtak. Profi befektetőket kérdeztünk meg arról, hogy mire számítanak most a piacokon, és érdemes-e már beszállni.

Gyurcsik Attila – Accorde Alapkezelő, befektetési igazgató

Gyurcsik Attila szerint az elmúlt napok esése után az az egymillió dolláros kérdés, hogy láttuk-e már a piac alját, azonban csak utólag lehet majd megmondani, hogy hol volt a piac alja. Az viszont már látszik, hogy vannak piacok, illetve részpiacok, amelyek már viszonylag sokat estek, és ezeknél egy viszonylag rosszabb forgatókönyv is beárazódott, például ki lehet emelni az európai bank indexet, ami soha nem látott mélypontra esett, ami mindenképpen tekinthető egyfajta extrémitásnak, és valamivel rosszabb forgatókönyvet áraz a piac itt, mint például a tengerentúli piacok esetében. Meg lehet említeni még a görög piacot is, ami szintén nagyot zuhant a a hétfői eséssel, Gyurcsik úgy gondolja, hogy egy enyhe lefolyású, pozitív forgatókönyvhöz képest egy messze rosszabb forgatókönyv árazódott be. Ha csak két ilyen kisebb piacot említünk, akkor ebben az esetben látható, hogy a befektetők keze túlszaladt és egy rosszabb forgatókönyvet kezdtek el beárazni.

Ha valaki hosszú távon gondolkodik, akkor ezeken a részpiacokon már eléggé attraktív az árazás, de azt figyelembe kell venni, hogy láthatunk majd ennél is alacsonyabb árakat is, ezt nem lehet kizárni, de hosszú távra a két említett piac, a bankok és a görög piac két olyan terület, ami már elég vonzónak néz ki. A lehetséges forgatókönyvek közül -legjobb, legrosszabb-,

ha a világban a koronavírus-problémának hasonlóan gyors lenne a lefolyása, mint például Kínában, akkor a közeljövőben a kockázatos eszközök esetében magasabb árakat fogunk látni. Ha viszont ez egy elhúzódó, tartósan velünk maradó probléma, akkor nem ez a helyzet, mivel a világméretű fertőzés még nincs beárazva.

Az egyedi részvényeknél, ha nem az európai bank indexet említjük, akkor meg lehet említeni Raiffeisent vagy az Erstét, amelyek elég sokat estek, viszonylag rövid idő alatt, messze többet, mint mondjuk a kelet-európai társaik. Ezen kívül a román papírok közül a Digi egyértelműen jó árra esett le, viszonylag rövid idő alatt, de alkalomadtán vannak ettől függetlenül is jó vételek, miután eléggé sokat estek a piacok viszonylag rövid idő alatt, lehet honnan szemezgetni, a görög bankokat is ki lehet emelni, amik nagyon sokat estek.

Alapvetően a koronavírussal kapcsolatos hírek mozgatják a tőzsdéket, tartós hangulatjavulást az okozhatna a piacokon, ha azt látjuk, hogy a kínaihoz hasonló lefutású lesz a koronavírus terjedése mondjuk Olaszországban és szerte a világon, akkor egy ponton túl meg fognak nyugodni a piaci szereplők. Az is megnyugtathatja a piacokat, hogy ha igaz az az állítás, hogy a nyár vagy a meleg idő megérkezésével a vírus terjedése érdemben lelassul, akkor ez mindenképp megnyugvást hozhat a piacokon. Emellé érkezhet még monetáris lazítás a Fedtől, valamiféle kommunikációs-szinten az EKB-tól és nem kizárt, hogy a költségvetések is újra belépnek a képbe. Nem lehet kizárni, hogy az Egyesült Államokban is lesz még fiskális élénkítés és Európának elég nagy tere van arra, hogy fiskálisan élénkítsen. Ilyen szempontból még van muníció a fiskális oldalon, ami lehetőséget teremt a stimulálásra, de a gazdaság stimulálásának akkor van értelme, ha a koronavírus tetőpontján túl vagyunk, addig nem érdemes élénkíteni, amíg az emberek nem akarnak kimenni az otthonukból, mert úgyse lesz semmiféle gazdasági hatása, meg kell várni, hogy lecsengjen a koronavírus, utána lehet és van értelme élénkíteni.

A nem részvénypiaci befektetési lehetőségek választása nehéz kérdés, mivel ennek a válságnak a sajátságos következménye az lett, hogy még az egyedülállóan eddig pozitív hozamokkal rendelkező Amerikában is eléggé lepadlóztak a kötvényhozamok, és pont az az érdekes ebben, ha a koronavírus elül, és a monetáris lazaság az olyan, amilyen, akkor nem nagyon van hova rejtőzni, ilyen alacsony kötvényhozamok mellett viszonylag kevés lehetősége van válogatni a befektetőknek az eszközök közül.

Pintér András – Budapest Alapkezelő, befektetési vezető

Arra a kérdésre, hogy láttuk-e már a tőzsdéken a hétfői eséssel a piac alját, Pintér András szerint egyértelmű válasz természetesen majd csak visszatekintve adható, annyi ugyanakkor látszik, hogy a közel 20 százalékos esésével az amerikai részvénypiac a lélektanilag is fontos medvepiaci zóna közelébe jutott. A rövidtávú árfolyamalkulás szempontjából úgy látja, hogy fontos lesz, hogy innen tud-e jönni az elkövetkező napokban visszapattanás, vagy pedig áttörünk lefelé ezeken a szinteken, tovább rombolva az amúgy is meglehetősen sérülékeny befektetői hangulatot. Az biztos, hogy a tőzsdei esés és a kialakult hangulat már minden gazdaságpolitikus ingerküszöbét elérte,

így ha egyvalamiben biztos, az az, hogy az elkövetkező napokban vezető politikusoktól és jegybankelnököktől egyre többet fogunk hallani a tervezett válaszlépéseikről – világszerte.

A tőkepiacokra történő beszállással kapcsolatban, és annak lehetséges időzítésével kapcsolatban Pintér úgy látja, hogy ahány befektető, annyi ideális portfólió – általános tanács így nagyon nehezen adható. Mindenesetre, aki úgy gondolja, hogy megtakarítási portfóliójában egy bizonyos részvényhányadot szeretne tartani, úgy az ilyen esetekben megítélése szerint már estek annyit az árfolyamok ahhoz, hogy a pozíciók kiépítésén el lehet gondolkodni. Nem fejest ugorva természetesen, hanem több lépésben, időben elnyújtva, például átlagáras stratégiával. Nem gondolja azt, hogy a mostani az egyedüli kimondott ideális idő a részvényvásárlásra, de egy ilyen időszaknak jó lehet. Aki pedig a másik oldalról jön, és a zavarosban akar halászni rövid távú kereskedéssel, annak csak azt tudja mondani, mint mindig: ha már nem bírunk ellenállni a kísértésnek, befektetéseink egy jól körülhatárolt, kis részével tegyük csak ezt, ne a fő megtakarítási portfóliónkkal.

Tartós tőzsdei hangulatjavulást rövid távon a fiskális és monetáris politikai lépések, középtávon ugyanakkor megítélése szerint csak a járvány lecsengésével kapcsolatos pozitív hírek hozhatnak. Ennek elsősorban az az oka, hogy a gazdaságpolitikai stimulusok hatásosságával kapcsolatban – részben jogosan, részben jogtalanul – elég sok kérdőjel él a befektetők fejében, így feltételezhetően amíg a vírus elleni küzdelemben nem lesz érzékelhető fordulópont, a befektetői hangulat is volatilis maradhat.

Arra a kérdésre, ha nem részvények, akkor milyen eszközök lehetnek most jó befektetések Pintér András azt válaszolta, hogy az elmúlt napok talán egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a legősibb diverzifikációs eszköz működött a részvénypiaci eséssel szemben: a fejlett piaci állampapírok. Tudja, hogy ez nem annyira trendi, mintha a kriptodevizákról vagy az aranyról beszélne, mert a kötvénypiacot mindenki unalmasnak tartja, de a mostani példa újra aláhúzta: sokszor a legegyszerűbb eszközök működnek, ha befektetési kockázataink porlasztása a cél.

Cser Tamás – HOLD Alapkezelő, Portfóliómenedzser

Cser Tamás szerint elképzelhető, hogy még nem láttuk a piac alját a hétfői eséssel a tőzsdéken, bár a hétfői esés komoly mélypont volt, nagy pánikkal, felfüggesztésekkel, és az esés mértéke is kezdett összhangba kerülni a gazdasági problémával.

Ami az esés folytatódása mellett szól az a vírus széleskörű és gyors terjedése. Mindez komolyan kikezdheti az egészségügyi rendszerek teljesítőképességét, ahogy az már Olaszországban most is látszik, ami fokozódó pánikhoz vezethet.

A világ legfontosabb tőkepiacának számító USA-ban is gyorsan terjed a vírus, de pár hét késésben van Európához képest.

Aki a piacra való beszálláson gondolkodik, annak fokozatosan már el lehet kezdeni vásárolni, hosszabb távú szemlélettel, de nagyon vigyázni kell arra, hogy olyan részvényeket vásároljon, amiknek a mérlege erős, hogy ne kerüljön nagy bajba a következő néhány hónap folyamán a rendkívül rossz világgazdasági helyzet miatt Hosszú távra érdekes az energiaszektor, ami külön kapott egy nagy pofont a hétvégén a felerősödő szaúdi és orosz vetélkedésben, amelyet követően az olajár hatalmasat esett. A nagy pánik közepette azok az energiaipari szereplők, amelyek nem szembesülnek pénzügyi problémákkal a következő egy évben, azok hosszú távra érdekes befektetések lesznek. Érdekes lehet a lengyel tőzsde is, ami a leggyengébb tőzsdék egyike a világon, a 2009-es mélypontok közelébe esett, miközben gazdaságilag kevésbé kitett a vírusproblémáknak, mint más olyan gazdaságok, ahol fontos a külkereskedelem-, vagy a turizmus szerepe.

Tartós hangulatjavulást a tőzsdéken az hozhatna, ha látszana, hogy sikerült a koronavírust lelassítani, illetve megfékezni, amit elérhetnének szigorú intézkedésekkel, karanténnal, vagy jobb esetben a kedvezőre forduló időjárás is segítheti mindezt. A legfontosabb driver a piac esetében a koronavírus terjedése, ebben az adatok erőteljes és tartós javulása okozhatna fordulatot a piacon, ha ez nem következne be, akkor a piaci esés mértéke fordíthatná meg a tőzsdéket egy idő után, de ehhez valószínűleg még nem estek eleget, hogy önmagában csak az esés mértéke és a hangulat megfordítsa a piacokat.

Cser Tamás szerint a részvények már jó befektetések lehetnek hosszútávra, és aki rendelkezik megfelelő kockázattűrő képességgel, az fokozatosan elkezdhet a pánikban vásárolni, de emellett érdemes likvid forrásokat tartalékolni, arra készülve, hogy még sokkal jobb lehetőségek is jöhetnek az elkövetkező hetek-hónapok során. Emellett érdekes lehet még az olaj is hosszú távra, mivel ahová az olajár leesett, az hosszútávon nem fenntartható helyzet.

Elek Péter – Dialóg Alapkezelő, befektetési igazgató

Elek Péter egyáltalán nem biztos abban, hogy a hétfői zuhanással láttuk a piac alját a tőzsdéken, abban azonban biztos, hogy a borzasztó csapongó piac mind a részvény-, mind a kötvénypiacon meg fog maradni még egy darabig, a következő hetek biztosan erről fognak szólni, hogy egy klasszikust idézve mindegyik nap az előzőnek a tagadása lesz. Mindenki csodálkozott azon Amerikában, hogy a koronavírus nem állt meg a határon, és őket is elérte. Elképesztőek a mozgások, ha a kötvénypiacot megnézzük, a tízéves amerikai állampapírhozam rég nem látott mélységben járt, kedden már feljebb került, de ez egy amerikai tízéves kötvény esetében ez brutális. Kedden kezdetben a hétfői esés ellenkezőjét láthattuk, mindenki örül, mert állítólag érkezhet egy fiskális gazdasági csomag, de ettől a koronavírus nem fog eltűnni rövid távon. Nem tudni, hogy elértük-e a piac alját, nagyon csapongó lesz a piac, jó esetben, ha valaki jól tradel és ezeket a hintákat jól meg tudja fogni, akkor ebből nagyon jól ki lehet jönni, de Elek Péter szerint ezeket a volatilis időszakokat nehéz jól megfogni és ilyenkor jobb, ha az ember inkább a partvonalról nézi egy kávé, tea kombináció mellett, hogy mi történik a piacokon és nem idegesíti saját magát feleslegesen.

Elek Péter szerint feltételezve, amellett, hogy nagyon komoly hatásai lesznek a koronavírusnak, de abban bízva, hogy a helyzet belátható időn belül normalizálódik, amire utalnak is jelek, hiszen Kínában -ahonnan elindult a vírus-, már úgy tűnik, hogy a gazdaság kezd újra beindulni, tehát azt feltételezve, hogy ez csak egy átmeneti időszak, akkor hosszú távra ezek jó beszállási pontok. Persze előfordul, hogy az ember vesz valamit és egy nap múlva öt százalékos mínuszban van, de ez most egy ilyen piac és hosszú távon ezek nem rossz vételek, nem rossz lehetőségek ezek beszállni a piacra.

Érdekesek lehetnek az Európában borzasztóan szétgyilkolt bankrészvények, az olasz bankokat külön véve, ott úgy tűnik, hogy az olasz gazdaság a leginkább érintett Európában a koronavírus által. Ha az ember megnézi az Erstét, a BNP Paribas-t, egészen beteg szintekre esett az árfolyam, eszméletlen túladottságot mutatnak ezek a papírok. Szelektív bankrészvényekben most jó lehetőségek vannak, és ugyanígy egyébként az OTP-ben is, ami korrigált a csúcshoz képest nagyjából tizenöt százalékot, előző héten nagyon jó lett a gyorsjelentés, és úgy tűnik, hogy a növekedés fenntartható lesz, ez nem egy rossz lehetőség most beszállni az OTP-be. Ha valakinek van idegrendszere, akkor nézegetheti az energetikai-szektort, egy Lukoil leesett 110 dollárról 70 dollár alá, persze most úgy tűnik, hogy nem egy-két napos árháború van az olaj frontján, de önmagában véve a Lukoil egy eszméletlenül jó cég, borzasztóan magas osztalékhozammal, még 30-35 dollár körüli Brent árfolyam mellett is cash flow pozitív lesz a cég, tehát az osztalék maga nem fog megszűnni, nincsenek finanszírozási gondjaik, alacsony az eladósodottsága, de ahhoz már tényleg idegrendszer kell, hogy valaki az ilyenekbe beszálljon.

A tőzsdéken hangulatjavulást az hozhatna, ha hirtelen kiderülne, hogy megvan a koronavírus elleni vakcina, amire valószínűleg nem holnap kerül majd sor, és több időt vesz majd igénybe. Az dobná a piacokon a legnagyobbat, ha a vírus egyszer csak eltűnne, például a tavasz beköszöntével és a harminc fokos hőmérséklettel a vírus magától eltűnne. Ha a monetáris politika részéről bármelyik jegybank még kamatot vág, annak totálisan semmi értelme nincs, ahogy a Fed előző lépésének sem volt a szakértő szerint, a Fed elnöke szépen bedőlt a piacnak és aláfeküdt az amerikai elnök választási kampányának, de a szakértő bízik benne, hogy a többi jegybank nem fogja követni. A fiskális politika inkább kárrendező sztorinak tűnik. Alapvetően ami tartósan ki tudná mozdítani a piacokat ebből az alapvetően esésből, és a borzasztó nagy volatilitásból, ha a koronavírussal kapcsolatban jönnének ki nagyon jó hírek.

Ha nem a részvénypiacon fektet be valaki most és tényleg nyugodtan akar aludni, akkor cash. Bár mondhatná az aranyat, Elek Péter alapvetően nem hisz az aranyban, idén eddig jól teljesített, de ha megnyugvás jön a piacokon, akkor az aranyat, mint menekülőeszközt ugyanúgy vissza fogják vágni, mint ahogy most a részvényeket odaadták. A szakértő nem hiszi, hogy lenne most olyan eszköz, ami menekülősztori lenne, akár európai, akár amerikai állampapírokba ilyen hozamok mellett nem fektetne. Turbulens időszakot élünk, mindenki figyeljen oda, mert ritkán láthatunk olyat, hogy egy nyersanyag árfolyama 30 százalékot mozduljon el egyik napról a másikra.

Kívülről nézni az eseményeket egy jó moziműsor, aztán ha valaki nemcsak a jegyet váltotta meg, hanem statiszta is, az fájó is lehet.

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images