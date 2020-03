Folytatódik a nagy kivéreztetés az olaj piacán

Továbbra sincs megnyugvás az olaj piacán, és a helyzet jóval komplexebb, mint azt az ember elsőre gondolná. Egyelőre az sem világos, hogy a szaúdiak, az oroszok és az amerikaiak háromszögében ki harcol ki ellen, azonban egy már biztos, gazdaságiról politikai szintre emelkedett a küzdelem a nagyhatalmak között. Amerika energetikai önállóságát veszítheti el, Szaúd-Arábia bírja a legkevésbé az alacsony olajárakat, ráadásul az amerikai hadsereg védelmét is élvezik Irán ellen.

Folytatódik a csapkodás ma reggel is az olaj piacán, a nap elején még emelkedésben volt a kőolaj ára, azonban reggelre ismét mínuszba csapott át.

A kezdeti pozitív reakció annak volt köszönhető, hogy ilyen olajárak mellett növekedtek a remények, hogy az amerikai palaolajtermelés csökkenhet, mely így természetes módon állítaná vissza a kereslet és a kínálat egyensúlyát az olajpiacon. Azonban emellett kétségek merültek fel Washington tervezett költségvetési stimulusa kapcsán, hogy elég lesz-e vajon a koronavírus megállítására, így jelenleg 2 százalékot meghaladóan esik az olaj ára.

Az amerikai palaolajtermelő társaság az Occidental Petroleum már reagált is az alacsonyabb kőolajárakra, és lecsökkentette beruházási tervét a jövőre vonatkozóan. Kedden Szaúd-Arábia azt ígérte, hogy áprilisra rekord magasságokba emeli kitermelési szintjét, és visszautasította Oroszország javaslatát, miszerint újra tárgyalóasztalhoz ülhetnének egymással.

A szaúdiak egyszer már belebuktak az amerikai palaolajtermelők kivéreztetésébe, ugyanis 2014-ben a hasonlóan beszakadó olajárakra ellenállónak bizonyultak. Azonban most ismét az amerikai palaolajszektor sorsa forog kockán, így nagyon érdekes, hogy Trump hogyan fog reagálni a szakadó olajárakra. Akár a szaúdiakra is próbálhat nyomást gyakorolni, akik jelenleg élvezik az amerikai katonaság támogatását, és biztosítják az ország Irán elleni védelmét. Sőt, meg nem nevezett források szerint Trump beszélt is telefonon a szaúdi koronaherceggel még hétfőn. Ami elég biztosnak tűnik, hogy itt már nem gazdasági érdekek fogják eldönteni a kőolaj árának további alakulását, hanem elsősorban politikai.

A kőolajárak esése jó az autósoknak, azonban Moszkvának és Rijádnak élet-halál kérdése, ugyanis míg az előzőnek a költségvetési bevételeinek 40 százalékát teszik ki az olaj és gázbevételek, addig Szaúd-Arábiának a 70 százalékát.

Amennyiben az árháború hónapokig fennmarad, Szaúd-Arábia kerülhet ki vesztesként, ugyanis nekik 80 dolláros olajárnál van egyensúlyba a költségvetésük, szemben orosz társaikkal, akiknek 50 dollár körül. Trumpot sem érinti épp a legjobb időben az árháború, ugyanis idén választások lesznek az Egyesült Államokban, és az alacsony olajárak csökkenthetik a népszerűségét Texasban.

Már több mint két éve az Egyesült Államok a világ legnagyobb olajtermelője köszönhetően a szaúdiak és az oroszok által mesterségesen tartott magas olajáraknak. A Bloomberg becslése szerint a jelenlegi 35 dolláros olajáron a 13 millió hordó/napos termelése az Egyesült Államoknak idén 1 millió hordóval csökkenhet, jövőre pedig 2,5 millióval. Közben a szaúdiak pedig ígéretet tettek, hogy 12,3 millió hordóra emelik napi kitermelésüket, mellyel oda lenne az USA aranyérmes helye a világ olajkitermelésében.

