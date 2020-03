Durva esés a tőzsdéken, nincs alja a piacoknak

Nagyon csúnya lett a nap vége az amerikai tőzsdéken, a Dow Jones 5,9, az S&P 4,9, a Nasdaq 4,7 százalékot esett. A Dow Jones a február 19-i történelmi csúcsról már több mint 20 százalékot esett, így definíció szerint véget ért a 2009 március óta tartó bika piac és hivatalosan is beköszöntött a medve piac.

A befektetők elsősorban a légitársaságok és az utazási szolgáltatásokat nyújtó cégek papírjaitól igyekeztek szabadulni, az amerikai légitársaságok, mint az American, a Delta, a United és a JetBlue árfolyama is nagyot esett, a Norwegian Cruise Line tegnap elvesztette értékének 27 százalékát, a Carnival közel 10 százalékot zuhant.

A határidős részvényindexek állása alapján további masszív esés várható a világ tőzsdéin: a Dow Jones mostani állás szerint 800 pontos, vagyis közel 3,7 százalékos mínuszban nyithat, hasonló esés körvonalazódik az S&P 500-ban és a Nasdaqban is, a német DAX több mint 500 pontos mínuszban, vagyis 4,9 százalékos eséssel nyithat, de nagy a csapkodás, a határidős jegyzések jóval lejjebb is álltak már.

Az olaj ára 4 százalékot esett ma, ezzel idén már 48 százalékot veszített az értékéből. Az elmúlt órákban azért indult újra esésnek az olaj ára, mert az arab országok sorra jelentik be, hogy OPEC+-megállapodás hiányában csúcsra járatják a kitermelésüket, a szaúdi olajcég, a Saudi Aramco napi 12-ről 13 millió hordóra, az Abu Dhabi National pedig 4 millió hordóra növeli a kitermelését áprilistól. És nyilván az USA és Európa közötti személyi közlekedés beszüntetése is negatívan hat az olajkeresletre, így az olaj árára is.

A tőzsdei esésnek több oka is van: egyrészt a tőkepiaci hangulatot alaposan rontotta, hogy a WHO világjárványnak minősítette a koronavírus terjedését, másrészt a piaci szereplők nagy része nem tartja megfelelőnek az amerikai kormány eddigi intézkedéseit a koronavírus kezelésére, és a globális gazdaság további lassulása várható az Egyesült Államok által péntektől bevezetésre kerülő utazási tilalom miatt az USA és Európa között.

Címlapkép: Jeenah Moon/Getty Images