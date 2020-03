Elképesztő mínuszban zártak az amerikai tőzsdék a Fed lépése ellenére

A Fed bejelentéseinek lényege:

Ma és holnap 500-500 milliárd dollár összegben hirdet meg értékpapír fedezet melletti 3 hónapos likviditásnyújtási műveletet (repoaukció, ez a napi gyakoriságú, egy napra nyújtott 175 milliárd dolláros műveleten felül értendő)

Holnap szintén 500 milliárd dollár összegben hirdet meg 1 hónapos futamidejű repo aukciót,

Mostantól minden héten meghirdet 500-500 milliárd dollárnyi repoaukciót a hónap végéig.

Amint devizapiaci összefoglalónkban rámutatunk: a dollár iránti kereslet drasztikusan nőtt ma az EKB kamatdöntő ülésének bejelentése után (nem volt igazi megnyugvás a beavatkozási képessége határán táncoló EKB intézkedései láttán), a swappiacon a 2008-ashoz hasonló intenzitású mozgások voltak, amik arra utaltak, hogy dolláralapú finanszírozási válság kezd kialakulni. Ezt igyekszik lehűteni a Fed a mai likviditásnyújtási bejelentéseivel.

A Fed bejelentéseinek lényege, hogy értékpapírért cserébe hatalmas likviditást pumpál a piacba 1-3 hónapos időtávra és a következő hetekben is megteszi ezt, amennyire csak szükséges. Ezt azért is kellett meglépnie, mert már az egyébként rendkívül likvid amerikai államkötvény piacokon is olyan mértékű zavarok voltak, hogy az a kereskedést is nehezítette.

Az azonnali részvénypiaci ugrás tehát egyrészt azzal függ össze, hogy enyhülhetnek a dollárpiacon a finanszírozási nehézségek, másrészt azzal, hogy a Fed végre valami hathatós lépést igyekszik tenni a múlt heti (igazból hatástalan) 50 bázispontos kamatvágás után és így sok shortos zárja a részvénypiaci pozícióját is.

Más kérdés, hogy a Fed bejelentése csak percekig erősítette a részvényindexeket, aztán újra hullottak vissza a mélybe. Lényeges azonban, hogy a Dow Jones amerikai részvényindex a 21600 pont körüli többéves mélypontról pattant most el, ami akár oda is elvezethet, hogy most egyelőre itt volt a piac alja, itt állt meg a drasztikus eladói hullám és bekövetkezett egy technikai jellegű felpattanás. Előre azonban ezt természetesen lehetetlen megmondani, inkább majd csak utólag látszik.

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Pánikban a lehetőség: zuhannak az árfolyamok. Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Shutterstock