Nagyot emelkedett a magyar tőzsde

A piaczárás felé közeledve a DAX-ról is eltűntek a korábbi pluszok, az index délután még 4,3 százalékos pluszban is járt, azonban most úgy néz ki, hogy akár előző napi záróérték közelében is befejezheti a pénteki kereskedést, de akár egy lefordulás is benne lehet a pakliban, a DAX 0,1 százalékkal került feljebb.

