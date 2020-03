A koronavírus átírta a globális IPO-piacot is

Az elmúlt három hétben nagyon durva eséseket láttunk a világ részvénypiacain, a piacok volatilitása az egekben jár, a vállalatok pedig sorra halasztják el az IPO-kat, hiszen az ilyen bizonytalan piaci környezetben jelentős kompromisszumokat kell kötni a bevezetéskori részvényár tekintetében, ha a tőzsdére készülő cégek meg akarják győzni a befektetőket.

A koronavírus globális terjedésének jelentős gazdasági hatásai miatt több tőzsdére készülő cégnek is el kell halasztania az elsődleges nyilvános részvénykibocsátását, hiszen az olyan volatilis piaci környezetben, mint amilyen most is van, a vállalatok nem szívesen választják a tőkebevonásnak ezt a formáját.

Az idei IPO-naptár elég gyér, mivel olyan tőzsdére készülő cégek, mint a Warner Music, Madewell, Cole Haan, vagy az Atotech is elhalasztotta az IPO-t. Az Airbnb sokak által várt IPO-ja is nagy valószínűséggel elmarad, annak ellenére, hogy a cég korábban arról számolt be, hogy 2020-ra tervezi részvényeinek tőzsdei kibocsátását. A döntés egyébként érthető lenne, hiszen a koronavírus globális terjedése többek között a turisztikai szektort is érintette.

A koronavírus terjedéséhez kapcsolódó piaci volatilitás lényegében leállította a tavaszi IPO piacot.

– áll a Renaissance Capital jelentésében.

Kevesebb, mint két hónappal ezelőtt a New York-i tőzsde és a Nasdaq elnökei arról számoltak be, hogy 2020 erős év lesz az IPO-piac számára, sok cég készül tőzsdére, és a befektetők is izgatottak voltak a potenciális új tőzsdei cégekkel kapcsolatban, miután 2019 is kedvező volt az IPO-k szempontjából, leszámítva néhány kivételt, mint a WeWork.

A Renaissance IPO ETF, amely az újonnan tőzsdére bevezetett cégek árfolyamát követi, 35 százalékot emelkedett 2019-ben, ezzel felülteljesítette a piac egészét. A Nasdaq-on olyan cégek mentek tőzsdére tavaly, mint a Lyft, a Peloton, a Beyond Meat, a Smile DirectClub, vagy a Zoom Video. A NYSE-n pedig olyanok, mint az Uber, a Pinterest, a Virgin Galactic, a Chewy, vagy a Levi Strauss. Azonban az idei évben koránt sem ennyire fényes a helyzet, a Renaissance IPO ETF 20 százalékos mínuszban áll idén.

2010 óta átlagosan egy hónap kellett hozzá, hogy három vagy annál több IPO-t lássunk egy héten, ekkor a VIX, az úgynevezett „félelem index” csúcsa 30 pont volt, a mostani héten viszont 70 pont fölé emelkedett. A magas volatilitással az a gond, hogy a befektetők beárazzák a frissen tőzsdére vonult cégek részvényárfolyamába, így pedig alacsonyabb lesz a cégek értékeltsége.

A korábbi 13-15 százalékos volatilitás most 30-60 százalékos, így jelentős árengedményt kell bevállalni a részvényekre annak érdekében, hogy a befektetők tetszését elnyerjük, ezért nincsenek IPO-k.

- mondta Kathleen Smith, a Renaissance Capital főigazgatója.

A volatilitás mellett a gazdasági lassulás károsan érintheti az IPO-k értékeltségét, továbbá a befektetők kevésbé hajlandók kockázatot vállalni ilyen bizonytalan piaci környezetben. 2018 végén egyébként hasonló volt a helyzet, amikor kirobbant az USA-Kína közti kereskedelmi háború.

A karantén-barát cégek, - mint a Slack, amely 23 százalékot emelkedett februárban, vagy a Zoom Video, amely idén 57,7 százalékkal került feljebb - felülteljesítették a piac egészét. A Slack-et egyébként 2019 júniusában, a Zoom Video-t pedig tavaly áprilisban vezették be a tőzsdére.

(CNBC)

Címlapkép: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images