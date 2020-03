Ötletes módon kerülik meg a szupergazdagok a koronavírus –korlátozást

Most, hogy a világban a koronavírus-járvány miatt egyre több az utazásokra vonatkozó korlátozás, a légitársaságok sorra törlik járataikat a vírus miatt leginkább veszélyeztetett országok felé, jelentősen megnőtt a kereslet a magánrepülőgépek bérlése iránt. Mindez annak ellenére, hogy egy ilyen gép bérlése több ezer dollárba kerülhet. De hát van, akinek ez így is megéri, sőt, egyre több cég repteti így a dolgozóját egy-egy fontosabb üzleti megbeszélésre.

Egyre többen szembesülnek az üzleti és magánéletben is azzal, hogy szinte naponta törlik az újabb és újabb járatokat a légitársaságok a koronavírus miatt, emiatt az emberek nemcsak az üzleti megbeszélésre, de sok esetben még haza sem tudnak menni. Akinek elég sok pénze van, ezt az akadályt láthatóan könnyen át tudja ugrani, ugyanis jelentősen megnőtt a kereslet a magángépek bérlése iránt.

A svájci magángépek bérbeadásával foglalkozó Luna Jets igazgatója, Alain Leboursier a CNN Travelnek nyilatkozta azt, hogy az elmúlt hetekben jelentős érdeklődés érkezett magángépek bérlése iránt, amit különösen a koronavírus miatti aggodalom fűt. Elmondása szerint februárban a megkeresések 15%-a a koronavírushoz kapcsolódott, most ez az arány már 30%. Vasárnap 200 megkeresésből 60 koronavírusos régiókból jött, a szakember szerint sokan vagy azokból a régiókból szeretnének kijutni, vagy azokba bejutni sürgős üzleti ügyek miatt.

Ezzel kapcsolatban azt mondta, jelenleg is dolgoznak egy olyan megbízáson, ahol a cég az 50 legfontosabb dolgozóját igyekszik „kimenekíteni” Észak-Olaszországból londoni irodájába. De vannak olyan gazdagabb európai magánszemélyek, akik Dél-Amerikába foglaltak járatokat azzal a céllal, hogy ott is maradnak, amíg Európában le nem cseng a koronavírus.

A magángépek bérbeadásával foglalkozó cégek szerint a gépeket jellemzően a gazdagabbak, illetve azok a cégek foglalják le, amelyek dolgozóiknak eddig üzleti vagy első osztályra szóló jegyeket foglaltak. De vannak a megrendelők között kormányzati tisztségviselők, sportcsapatok vagy épp céges vezérek is, akik normál esetben nem magángépekkel repkednének.

A megnövekedett keresletet nemcsak az európai magángép-társaságok érzik, hanem a tengerentúliak is. Az amerikai Southern Jet elnöke azt mondja, megugrott az érdeklődés a gépei iránt. A foglalások főként idősebb emberektől jönnek be, akik nem akarják kockáztatni tömegjáratokkal az egészségüket. Volt olyan eset is, aki oxigénpalackkal közlekedik, és egészsége érdekében inkább magángépet választott.

A magángépeket választó ügyfeleknek az is nagyobb biztonságérzetet ad, hogy ezeket a gépeket sűrűbben és alaposabban tisztítják, mint a nagyobb járatokat. A megszólaló magángépeket üzemelő társaságok szerint az utóbbi időben nagyobb figyelmet fordítanak a megfelelő tisztításra, fertőtlenítésre.

Azt azért fontos kiemelni, hogy bár egy magángép valószínűleg nagyobb hajlandósággal repül be lezárt vagy egészségügyileg veszélyesebb területekre, a szabályok és hatósági előírások rájuk is vonatkoznak, tehát lezárt területre való berepüléshez ezeknek a gépeknek is engedélyt kell kérniük.

A társaságok arról is beszéltek, hogy bár jelenleg jól jön ez a megnövekedett kereslet, a másik oldalról sokan visszamondják utazásaikat, tehát több időnek kell eltelnie ahhoz, hogy reálisan mérleget lehessen vonni a mostani helyzetből. Nem beszélve arról, hogy ennek a helyzetnek a hosszú távú fennmaradása a magántársaságoknak sem kedvez, hiszen egy globális gazdasági visszaesés az ő üzletüket is érinteni fogja.

Ha már ennyire megnőtt a kereslet a magángépek iránt, megnéztük, melyek a legnagyobb és a legjobb szolgáltatást nyújtó társaságok a Business Insider nyomán.

NetJets

NetJets 1964-ben indult és az egyik legkiterjedtebb szolgáltatáscsomaggal bír a magángéptársaságok között. A tavalyi számok alapján a cégnek 750 gépe volt és mintegy 5000 helye szállítja utasait világszerte.

Wheels Up

2013-ban indult a szolgáltatásuk, 90 géppel repülnek és ezek között vannak a világ legexkluzívabb gépei. A szolgáltatás előnye, hogy a gépet 24 órával az indulás előtt is meg lehet rendelni.

XO

A cég 2006-ban indította szolgáltatását, és bár rendelkeznek saját flottával, bérelnek is gépeket, ha szükséges. A cégnél is rendelkezésre áll az online foglalási lehetőség, sőt, az utasok egymással megosztott járatokat is kipróbálhatnak, ezzel is csökkentve az egy utasra eső költségeket.

Delta Private Jets

1984-ben indult és az egyik nagy előnye, hogy a delta leányvállalata, tehát egy nagy kereskedelmi légitársaság is van mögöttük.

VistaJet

Az európai magángép társaság világszerte 1900 helyszínről indít járatot, összesen 70 gépük van.

Flexjet

1995-ben indult, globálisan 4 magánterminált üzemeltet, egyet New Yorkban, kettőt Floridában és egy hamarosan nyílót Arizonában. Ezekbe a magánterminálokba csak a Flexjet utasai mehetnek be.

Jet Linx

Az 1999-ben indult társaságnak USA-szerte 18 privát terminállal rendelkezik, és igyekeznek az ügyfél lakhelyén élő pilótát, személyzetet találni a géphez, ezzel is személyre szabottabb szolgáltatást kínálni.

