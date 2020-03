Akkorát zuhant az amerikai tőzsde, hogy felfüggesztették a kereskedést

Az amerikai határidős részvényindexek több mint 5 százalékos eséssel, napi limittel estek a Fed hétvégi döntése után, a befektetőket tehát inkább megijesztette a Fed idő előtti és nagy horderejű intézkedéscsomagja, vagyis inkább a jegybank helyzetértékelése, miszerint már a Fed is ennyire komoran látja a jövőt és komolyan tart a koronavírus-járvány globális hatásaitól. Ebből következtetni lehetett rá, hogy durva esés fog következni az amerikai nyitáskor, a Dow 9,7 százalékos mínusza mellett, a S&P 500 8,1 százalékkal került lejjebb, ez be is indította a „circuit-breaker” mechanizmust és kereskedést 15 percig leállították.