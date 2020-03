Koronavírus: gigantikus mentőcsomag kell az amerikai légitársaságoknak

Több mint 50 milliárd dolláros állami mentőcsomagot kérnek az amerikai légitársaságok a koronavírus miatti káraik enyhítésére – írja a CNBC. Az intézkedések állami támogatás mellett hitelgaranciát is tartalmazhatnak a szektor szerint.

Egy tíz légitársaságot és légi fuvarozó céget képviselő lobbiszervezet jelentette be hétfőn, hogy a szektornak gigantikus állami mentőcsomagra lenne szüksége, hogy enyhítse a koronavírus hatásait. ha a kormányzat elfogadja a felvetést, akkor ez lehet a légiközlekedési szektor első állami mentőcsomagja a 2001 szeptember 11-i terrortámadások óta.

A Wall Street Journal forrása szerint már meg is kezdődtek a tárgyalások a mentőcsomagról, a közvetlen pénzbeli támogatás és a hitelgarancia mellett akár adókönnyítést is kaphat a szektor, illetve más intézkedések is a „csőben vannak”.

Az utóbbi hetekben a legnagyobb légitársaságok sorra jelentették be, hogy az utasok tömegesen mondják vissza foglalásaikat, majd a helyzeten tovább rontott, hogy előbb Donald Trump, majd hétfőn az EU is teljes beutazási tilalmat rendelt el.