Már az arany sem nyújt menedéket, csak a készpénz a király

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nem véletlen tartja a mondás, hogy a készpénz a király (Cash is king), most ezeket az időket éljük. Pánikhangulatban lényegében mindentől szabadulnak a befektetők, ennek esik jelenleg áldozatul az arany is. Azonban hosszabb távra továbbra is érdemes lehet aranyat tartani a portfoliókban.