Nagy eséssel zárt a magyar tőzsde

Mérséklődik az eladói nyomás az európai tőzsdéken, a DAX napon belül 10,6 százalékos mínuszban is járt mostanra azonban harmadára csökkent az esés mértéke, a CAC napon belül 11,8 százalékos mínuszban járt, azonban a francia tőzsdén is jelentősen mérséklődött az esés. A magyar börzén is látunk visszahúzást, a BUX napon belül 12,3 százalékos mínuszban is járt, mostanra azonban 8 százalék alá csökkent az esés mértéke.