Felpattanás jöhet az amerikai tőzsdéken

Nagyon durva zuhanást láttunk az amerikai tőzsdéken tegnap, a Dow és az S&P 500 1987 óta a legrosszabb napját tudhatta maga mögött, ma azonban felpattanást vetítenek előre a határidős indexek, a Dow 2,4 százalékos emelkedése mellett, az S&P 500 2,7 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 2,3 százalékos pluszban nyithat. A befektetői hangulatra továbbra is azok a félelmek nyomják rá a bélyegüket, amelyek a koronavírus terjedéséből adódó gazdasági lassulásból adódnak. A G7 országainak hétfői közleménye alapján az országok bármibe is kerüljön, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy limitálják a vírus egészségügyi is gazdasági hatásait.