Felülvizsgálja a Masterplast-célárát az MKB a koronavírus helyzet miatt

Az MKB elemzői pozitívan értékelték a Masterplast március 12-én bejelentett akvizícióját, azonban a koronavírus járványra való tekintettel felülvizsgálat alá helyezték a Masterplast célárát, és az MKB hamarosan részletesebb elemzéssel jelentkezik majd.

Történetének legnagyobb akvizícióját jelentette be március 12-én a Masterplast, a társaság előzetes megállapodást kötött egy német cég gyárának megvásárlására. Az építőipari és speciális membránokat gyártó vállalat gépsora akár egészségügyi membránok gyártására is alkalmas, jelenleg is gyártanak olyan cseppzáró-légáteresztő membránt, ami az egészségügyi maszkok és védőruhák alapanyaga.

A bejelentést az MKB értékelte, az elemzők szerint a Masterplast bejelentés illeszkedik a cég stratégiájába: a saját gyártású termékek biztosítják a jövedelmező növekedést a vállalatnál, és a cél, hogy ennek arányát 2020-ig 50 százalékosra növeljék árbevétel-arányosan. Az elemzők szerin a bejelentés pozitív, és a cég előtt nyitva áll a további nyugat-európai növekedés lehetősége és a társaság megerősítheti pozícióját a tetőfólia szegmensben.

Emellett az elemzők kiemelik, hogy a koronavírus járványra való tekintettel felülvizsgálat alá helyezték a Masterplast célárát, és hamarosan részletesebb elemzéssel jelentkeznek majd.

A Masterplast 3,2 százalékkal került ma feljebb, a társaság részvényárfolyama idén 22,2 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde