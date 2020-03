Nehéz évre számít a Volkswagen pénzügyi vezetője idén

A Volkswagen bejelentette, hogy a cég több üzemében is felfüggesztik a gyártást a koronavírus járvány miatt, a társaság pénzügyi vezetője pedig elmondta, hogy nehéz évre számít 2020-ban. A Volkswagen emellett a legfrissebb számait is közzétette, a cég árbevétele 7,1 százalékkal nőtt tavaly, míg az üzemi eredmény 12,8 százalékkal emelkedett.

A Volkswagen vezére szerint tekintettel az értékesítési helyzet jelenlegi, nagyfokú romlására továbbá üzemek alkatrészellátásának nagyfokú bizonytalansága miatt a gyártást felfüggesztik a cégcsoport márkáinál, a közeljövőben. A Reuters beszámolója szerint a hét vége előtt leállítják a gyártást a cég spanyol üzemeiben, a setubali üzemben Portugáliában, valamint Pozsonyban is. A társaság a hét végéig az olasz Lamborghini és Ducati üzemekben is leállítja a termelést, míg a társaság német üzemeinek többségében és európai gyáraiban is felkészülnek a leállásra, ami valószínűsíhetően 2-3 hétig tarthat.

A német autógyártó pénzügyi vezetője kiemelte, hogy a koronavírus terjedése miatt nehéz előre jelezni azt, hogy a járvány mennyire súlyosan, és milyen hosszan érinti majd a Volkswagen csoportot, Frank Witter szerint ezért jelenleg szinte lehetetlen megbízható előrejelzést tenni, de a Reuters szerint Witter nehéz évre számít idén.

A Volkswagen emellett a legfrissebb számait is közzétette, a társaság tavaly 0,5 százalékkal több, 10,95 millió autót értékesített, a német autógyártó árbevétele 7,1 százalékkal 252,63 milliárd euróra nőtt 2019-ben, részben a cég pénzügyi divíziójának jó teljesítménye nyomán. Az egyszeri tételektől tisztított üzemi eredmény 12,8 százalékkal 19,29 milliárd euróra nőtt, míg az üzemi marzs 7,3 százalékról 7,6 százalékra emelkedett tavaly. Az adózás utáni eredmény 15,4 százalékkal 14,02 milliárd euróra nőtt.

A cég emellett a tavalyi negyedik negyedéves számait is publikálta, a negyedik negyedévben az árbevétel 7,7 százalékkal 66,01 milliárd euróra nőtt, az egyszeri tételektől tisztított üzemi eredmény 18,5 százalékkal 4,50 milliárd euróra emelkedett, míg az adózás utáni eredmény 3,5 százalékkal 2,87 milliárd euróra nőtt 2019. negyedik negyedévében, 2018. azonos időszakával összehasonlítva.

A Volkswagen ma már 6,3 százalékos pluszban is járt, majd az európai tőzsdéken irányadó hangulatromlással párhuzamosan az árfolyam a korábbi erősödését teljesen ledolgozta, a Volkswagen ma 1,4 százalékkal került lejjebb, az árfolyam idén 45,5 százalékot esett.

