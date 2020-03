Spekulánsok paradicsoma, ami most van a tőzsdéken

Továbbra is megmarad a nagy volatilitás a piacokon, hiszen reggel még nagy pluszokban nyitottak az európai tőzsdék, majd napon belül lefordultak és 2-3 százalékos is volt a mínusz, a piaczárás felé közeledve azonban ismét felpattantak az irányadó európai részvényindexek. A BUX továbbra is mínuszban van, de korábbi 5 százalék feletti esés sikerült valamennyire ledolgoznia a magyar tőzsdének.