Vége a tőzsdei esésnek? Dehogy, 2022-ig is tarthat

Medvepiacba fordultak a világ tőzsdéi, a Dow történetének második legnagyob esését szenvedte el tegnap, és a Lamoureux & Co. elnöke szerint a medvepiac akár 2022-ig is tarthat. A befektető arra számít, hogy a nagy eladási hullámokat felpattanások követik majd, viszont a vírus még agresszívebben fog visszatérni, amely miatt további zuhanás fog következni.

A tegnapi Fekete Hétfőn a Dow történetének második legnagyobb esését szenvedte el, ekkora mértékű esésre 1987 óta nem volt példa, az index közel 3000 pontot zuhant, ma azonban mérsékelt felpattanást látunk, amely mögött azok a befektetői remények állnak, melyek szerint a kormányok megbirkóznak a koronavírus okozta gazdasági károkkal, az USA-ban például nagy gazdaságstimuláló intézkedésekre számítanak, de bárhogy is lesz, a piaci kommentárok szerint a magas volatilitás megmarad a piacon még egy jó darabig.

Egy létfontosságú dolog, amely fölött hajlamos átsiklani a figyelmünk, amikor a mostani helyzetet a 2008-as pénzügyi válsággal hasonlítjuk össze az, hogy a Lehman Brothers bedőlésének idején a pénzügyi szektoron kívül az élet a megszokott kerékvágásban ment tovább, az éttermek felvették a rendeléseket, a boltok nyitva tartottak, most azonban az egész világ a leállás szélén áll – mondta Stephen Innes, az AxiCorp vezető piaci stratégája.

Yves Lamoureux, a Lamoureux & Co. elnöke már hónapokkal ezelőtt figyelmeztetett, hogy a részvényekbe túl sok optimizmus van beárazva, majd hetekkel ezelőtt a részvényeinek 90 százalékát eladta, ezzel elkerülve a medve piaccal járó árfolyamzuhanást. Lamoureux, aki helyesen megjósolta a 2018-as tőzsdepánikot, arról számolt be, hogy a továbbiakban is medvepiac fog uralkodni a tőzsdéken. Lamoureux már 2019. október végén hangoztatta a Global Financial Crisis 2.0 elméletét, és december elkezdte eladni a részvényeit, csak néhány „jó ötletnek” vélt részvényt tartott meg január végéig.

Azt hiszem a 10 évig tartó nagy emelkedés után ez a piac nagyon törékeny. Kerestem valamit, ami kiiktatja majd a bikapiacot. A vírus volt a tű, kiszúrta a buborékot.

– mondta Lamoureux.

A befektető úgy gondolja, hogy a piacok esése talán tetőzhet, és ez jó lehetőségeket kínálhat a részvénykiválasztáshoz, de ezzel még nincs vége, újabb eladási hullám fog jönni jövőre, és egy másik 2022-ben,

három nagy eladási hullámra számítok, mondta Lamoureux,

ezeket nagy felpattanások fogják követni, amelyekre a megfertőződési hullámok lesznek hatással, folytatta. Lamoureux egyébként mikrobiológiát tanult a Concordia Univerity-n és úgy gondolja, hogy a vírus még agresszívabban, több alkalommal visszatérhet, ezzel újabb és újabb csapást mérve a részvénypiacokra.

Lamoureux a sokat ütött részvények közti választásban arra figyelmeztetett, hogy nem mindent érdemes megvenni, például olyanok, mint a légitársaságok részvényeinek esetében nincs garancia a felpattanásra. A befektető inkább élettudománnyal foglalkozó cégek papírjai veszi, mint a Schrödinger, amely szoftvert gyárt a gyógyszergyártóknak, amely segít a gyógyszerek és vakcinák tesztelésében és felfedezésében.

