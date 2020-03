Kína az elsők között heverheti ki a koronavírust

A kínai vállalatoknak nagyon jó esélyük van arra, hogy a leghamarabb és a legkisebb károkat elszenvedve kerüljenek ki a globális koronavírus-járványból – ez derült ki a Fidelity International 152 részvény- és kötvényelemzőjének körében elvégzett hangulatfelmérő (pulse-) körkérdésére adott válaszokból.

A Fidelity azon elemzői közül, akik arra számítanak, hogy a vírus csökkenteni fogja a vállalati jövedelmeket, a Kínával foglalkozók 85%-a úgy nyilatkozott, hogy szerintük a járvány okozta válság hatásait az év első felében sikerül megfékezni – míg a többi régiót lefedő szakembereinek 42%-a szerint a válság hatásai a második félévre is átnyúlnak majd.

Bár a Fidelity Kína-elemzőinek 87%-a úgy véli, a vírus ártani fog a jövedelmezőségnek (ez az összes régió közül a legmagasabb arány), ők egyben arra is számítanak, hogy ez a káros hatás kisebb lesz, mint a többi régióban.

Fiona O’Neill, a Fidelity International részvényelemzési igazgatóhelyettese (Deputy Head of Equity Research) így kommentálta az eredményeket: Mivel Kína volt az első ország, amelyet a vírus megtámadott, logikusnak tűnik, hogy ő is fog a leggyorsabban talpra állni. De az, hogy a járvánnyal küzdő országok gazdasága milyen hamar fog magához térni, jelentős mértékben függ majd az egyes kormányok által hozott korlátozó intézkedésektől is.

A kínai hatóságok már a járvány viszonylag korai szakaszában úgy döntöttek, hogy szigorú utazási tilalmat rendelnek el az érintett területeken, és ez a jelek szerint jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy bár az ország gazdaságának komoly és széles körben érzékelhető megrázkódtatással kell szembenéznie, a talpra állás viszonylag gyors, a jövedelmekre gyakorolt hatás pedig összességében kisebb lesz – legalábbis, ha a járványnak nem lesz második hulláma.

A világ nyugati felén az erőfeszítések a vírus terjedésének megfékezésére összpontosítanak, de úgy, hogy közben a lehető legtovább próbálják kerülni a gazdasági szereplők működésének korlátozását. A kétféle megközelítés eredményessége közötti különbséget a válságnak ebben a szakaszában nehéz megjósolni.

Van egy piaci szegmens, mely a többinél kedvezőbb helyzetből tud megküzdeni a vírus következményeivel, ez pedig a technológiai ipar. A Fidelity elemzői arra is számítanak, hogy ebben az ágazatban a járvány hatása enyhébb lesz, mint a többi iparágban.

Al-Hilal István, a Fidelity International közép- és kelet európai igazgatója ehhez a következőket tette hozzá: A technológiai ágazatban több a rendszeres bevétel, ami enyhíti a likviditással kapcsolatos aggodalmakat, ugyanakkor egyes részágazatok, például a videojátékok és a távmunka kimondottan lendületet kaphat azokban az országokban, ahol korlátozzák az utazást és a közösségi érintkezést.

A technológiai cégek ráadásul ott vannak azok között, amelyek a legjobban fel vannak készülve a járványhelyzet rosszabbodására – itt már ma is vannak hagyományai a távmunkának, és rendelkezésre is állnak ennek a tárgyi és műszaki feltételei.

A Fidelity 2020. márciusi Quarterly Sentiment Tracker 152 elemző 185 válaszát tartalmazza (egyes elemzők egynél több ágazatot is kezelnek). A felmérés március 7-12 között készült.

Címlapkép: Getty Images