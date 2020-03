A hét végén szárnyalt a Mol és az OTP is felpattant

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elmúlt hetek nagy esése után a magyar tőzsde a hét végén felpattant, pénteken az OTP és a Mol is nagyot emelkedett. Bár a rövid távú technikai kép alapján az OTP és a Mol esetében is lehet még tér a további erősödés előtt, azonban ha ismét elromlik a részvénypiaci hangulat, érdemes felkészülni az újabb esés lehetőségére is.